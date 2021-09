PepsiCo ogłasza nową strategię do 2030 r. Chodzi o zrównoważony rozwój

PepsiCo ogłasza strategię pep+ (pep positive), czyli transformację PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju. Działania będą koncentrowane na trzech filarach: neutralności klimatycznej, pozytywnym rolnictwie, a także pozytywnych wyborach dla planety i konsumentów. Realizacja celów zakładana jest do roku 2030.

Autor: PP

Data: 15-09-2021, 13:42

PepsiCo ogłasza strategię pep+; fot. unsplash.com

Procesy objęte nową strategią obejmować będą zrównoważone pozyskiwanie składników do wytwarzania produktów, ich sprzedaż w bardziej zrównoważony sposób, a także wykorzystanie ponad miliarda codziennych punktów styku z konsumentami do zaangażowania ich w zrównoważone działania i dokonywanie lepszych wyborów dla siebie oraz planety.

PepsiCo – znaczenie strategii pep+

– pep+ to przyszłość naszej firmy. To fundamentalna transformacja wszystkich naszych działań, gwarantująca dalszy rozwój PepsiCo w ramach wspólnych wartości, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony wzrost i kapitał ludzki. To strategia, która odpowiada na nową rzeczywistość biznesową, w której konsumenci coraz częściej interesują się przyszłością planety i jej mieszkańców – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo.

– pep+ będzie miało wpływ na nasze marki i ich sukces rynkowy. Wyobraźmy sobie na przykład, że na potrzeby produkcji chipsów Lay’s ziemniaki pochodzą ze zrównoważonych upraw prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa regeneracyjnego, które następnie są przetwarzane w ramach neutralnego środowiskowo łańcucha wartości, gotowe chipsy pakowane są w biodegradowalne opakowania, a poziom zawartej w nich soli jest najniższy na rynku. Na tym właśnie polegają pozytywne wybory. Chipsy Lay’s, które cechuje najlepszy smak, stają się produktem nr 1 w przyszłości. W ten właśnie sposób pep+ zapewni lepszą przyszłość planecie i jej mieszkańcom. A teraz wyobraźmy sobie skalę i wpływ naszych działań, jeśli podobne podejście zastosujemy do wszystkich 23 naszych marek, z których każda generuje obroty na poziomie 1 mld dolarów – dodał Ramon Laguarta.

PepsiCo – ekologiczne rozwiązania w zakładzie w Środzie Śląskiej

– PepsiCo podejmuje działania, które stanowią poważną zmianę dla naszej organizacji. To właściwy kierunek, zarówno dla naszej planety, jak i dla jej mieszkańców. W Polsce pod koniec sierpnia br. ogłosiliśmy początek budowy nowego, ultra-nowoczesnego zakładu zaprojektowanego z uwzględnieniem istotnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasza nowa inwestycja w Środzie Śląskiej stanie się jednym z najbardziej ekologicznych obiektów PepsiCo w Europie – to tam już za dwa lata będziemy tworzyć przyszłość produkcji żywności – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

– Cztery zakłady PepsiCo w Polsce już teraz korzystają z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, jednak w najnowszym obiekcie zastosowane zostaną kolejne rozwiązania pro-środowiskowe. Oprócz najniższego zużycia wody i energii spośród innych fabryk PepsiCo, zakład uzyska pełną samowystarczalność energetyczną, wykorzystując w tym celu m.in. własne farmy fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe. Te i inne rozwiązania sprawią, że inwestycja w Środzie Śląskiej do roku 2035 osiągnie neutralność klimatyczną – dodał Michał Jaszczyk.