PepsiCo: Podatek cukrowy na krótko obniżył popyt na napoje gazowane

Autor: oprac. JS

Data: 08-09-2022, 13:47

Podatek cukrowy na krótko obniżył popyt na napoje gazowane - mówi nam szefowa PepsiCo Polska. - W tym roku obserwujemy już wzrost sprzedaży, konsumenci wracają do tych produktów - dodaje Dagmara Piasecka Ramos.

PepsiCo: Podatek cukrowy na krótko obniżył popyt na napoje gazowane. fot. shutterstock

PepsiCo o łańcuchach dostaw

Na rynku pojawia się coraz więcej różnych problemów m.in. tych związanych z dostępnością produktów, załamaniem łańcuchów dostaw spowodowanych pandemią i wojną. Jak w tej sytuacji radzi sobie PepsiCo?

PepsiCo jest globalną firmą, dlatego tak jak inni musimy mierzyć się z obecną sytuacją społeczno-ekonomiczną. Staramy się jak najlepiej i jak najszybciej reagować na pojawiające się wyzwania w całym łańcuchu dostaw tak, by zapewnić pełną dostępność naszych produktów dla wszystkich konsumentów. Robimy to m.in. poprzez dywersyfikację dostawców oraz efekt skali, jaki osiągamy. Zawsze stawiamy konsumentów na pierwszym miejscu i to ich dobro determinuje nasze działania. Przede wszystkim staramy się korzystać z lokalnych surowców. PepsiCo na stałe współpracuje z 80 gospodarstwami rolnymi dostarczającymi ziemniaki produkowane w 100% w sposób zrównoważony na obszarze 5800 hektarów. Realizując strategię PEP+, PepsiCo buduje długofalowe relacje z lokalnymi rolnikami w ramach Programu Agrarnego.

Budowa nowej fabryki obok Środy Śląskiej dodatkowo poszerzy tę współpracę zarówno w obszarze pozyskiwania ziemniaków od polskich rolników, jak również kukurydzy. W przypadku składników dostępnych na rynku globalnym PepsiCo poprzez swój zasięg działań może szybko sprostać wyzwaniom związanym z przerwaniem łańcucha dostaw.

PepsiCo o rynku surowców i rosnących kosztach produkcji

Rekordowa inflacja powoduje rosnące ceny żywności. Jak przekłada się to na produkty z państwa portfolio, napoje czy przekąski?

Inflacja to trudny sprawdzian dla wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych. W PepsiCo największym wyzwaniem jest aspekt rosnących kosztów składników naszych produktów oraz samej produkcji.

Od wielu lat podnosimy wydajność naszych zakładów, optymalizujemy procesy produkcji, a także tam, gdzie to możliwe, ograniczamy koszty stałe. Niestety istnieją czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu. Rynek surowców w ostatnim czasie cechuje się wysoką niestabilnością i nie przewidujemy, aby sytuacja ta uległa znaczącej poprawie w najbliższym czasie. Stawiając konsumentów na pierwszym miejscu, nigdy nie godzimy się na kompromis w kwestii jakości i smaku naszych produktów, dlatego działania PepsiCo koncentrują się w szczególny sposób na tych aspektach. Zamierzamy kontynuować nasze starania, by jak najlepiej odpowiedzieć na aktualne potrzeby tej grupy osób pomimo trudności na rynku.

Podatek cukrowy spowodował spadek popytu na napoje

Jakie jeszcze inne czynniki poza inflacją są wyzwaniem dla PepsiCo w ostatnim czasie?

Wyzwaniem dla rynku napojów, szczególnie gazowanych, było wprowadzenie podatku cukrowego w 2021 roku. Spowodowało to ilościowy spadek popytu ze względu na rosnące ceny napojów. W tym roku obserwujemy wzrost sprzedaży napojów gazowanych oraz Lipton Ice Tea, świadczący o powrocie konsumentów i wzroście popytu na te kategorie produktów.

Czytaj więcej w Strefie Premium: PepsiCo inwestuje w produkcję, zrównoważony rozwój i kapitał ludzki (WYWIAD)

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl