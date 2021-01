PepsiCo podpisało nowy kontrakt z PGE

– W 2020 roku PGE Obrót dostarczyła do klientów ponad 1700 GWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych, a w tym roku zakontraktowanych jest już 2300 GWh. To tyle, ile energii zużywa w ciągu roku ponad jeden milion gospodarstw domowych w Polsce. Te dane pokazują, że przybywa firm, dla których aspekt ekologiczny jest ważną częścią działalności – powiedział Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót.

– W PepsiCo nieustająco angażujemy się w realizację celów, które prowadzą do zapewnienia lepszego jutra dla nas wszystkich, a korzystanie z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do zasilania naszych czterech zakładów oraz siedziby głównej w Polsce to jeden z elementów naszej długofalowej strategii – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. – Nasz cel to osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej, niż postulują zapisy porozumienia paryskiego. Stosowanie, zatem odnawialnej energii elektrycznej i innych rozwiązań ograniczających emisje CO2 to droga ku zminimalizowaniu wpływu na środowisko i zapobiegnięciu dalszym, negatywnym zmianom klimatu – dodał Michał Jaszczyk.

W celu potwierdzenia pochodzenia nabywanej od PGE Obrót energii klienci oferty „Naturalnie, że energia” otrzymują dwa dokumenty: certyfikat (wydawany przez PGE) potwierdzający korzystanie z oferty „Naturalnie, że energia” i wskazujący jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł, a także certyfikat potwierdzający przekazanie przez PGE Obrót na rzecz wskazanego w dokumencie odbiorcy końcowego gwarancji pochodzenia energii wytworzonej z OZE. Dokument uwzględnienia źródła pochodzenia tej energii oraz zakupiony przez klienta wolumen. Gwarancje pochodzenia wydawane są przez prezesa URE i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii. Każda gwarancja pochodzenia odpowiada 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle.

W Polsce PepsiCo oprócz korzystania w 100% z energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych dodatkowo uwzględnia stosowanie rozwiązań fotowoltaicznych już na etapie projektowym i wdraża nowe instalacje przy okazji kolejnych inwestycji. W 2020 roku zainstalowane zostały panele słoneczne na dachu nowego magazynu w Mszczonowie. Instalacja słoneczna zasila także nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie.

