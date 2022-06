PepsiCo Polska ma nową siedzibę na warszawskiej Pradze

PepsiCo Polska ma nowe innowacyjne i zrównoważone biuro w Centrum Koneser na warszawskiej Pradze. Przestrzeń wyposażona jest w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania wykorzystujące materiały z recyklingu.

PepsiCo Polska ma nowe innowacyjne i zrównoważone biuro w Centrum Koneser na warszawskiej Pradze. / fot. materiały prasowe

Całkowita powierzchnia nowego biura wynosi 3 547,48 m² i zajmuje dwa spośród pięciu pięter budynku Monopol, w którym pracuje zespół PepsiCo.

PepiCo Polska z nowym biurem na warszawskiej Pradze

Nowe biuro PepsiCo wyróżnia się licznymi rozwiązaniami prośrodowiskowymi, co wpisuje się w realizowaną strategię pep+, czyli strategiczną transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju. W ramach ekologicznych założeń PepsiCo i w myśl zasady „zero waste”, w nowej lokalizacji zrezygnowano z plastikowych butelek. Zamiast tego udostępniono wodę z kranu, nalewaki do napojów marek PepsiCo oraz saturujące urządzenia SodaStream. Meble używane w biurze powstały z materiałów pochodzących z recyklingu np. blat recepcyjny oraz blaty kuchenne wykonane zostały z nakrętek od butelek. Warto dodać, że firma postawiła również na bardziej ekonomiczne i zrównoważone wykorzystanie przestrzeni – wprowadzono rezerwację biurek (shared desk) oraz miejsc parkingowych poprzez dedykowaną aplikację PEPspace.

PepsiCo Polska ma nowe innowacyjne i zrównoważone biuro w Centrum Koneser na warszawskiej Pradze. / fot. materiały prasowe

Do dyspozycji pracowników w biurze na Placu Konesera są stoły konferencyjne, 230 biurek do pracy zarówno na siedząco, jak i na stojąco, 430 alternatywnych miejsc do działania, w tym 50 pomieszczeń pozwalających na większą prywatność, takich jak izolowane „pody” do rozmów w cztery oczy czy do pracy indywidualnej oraz wyciszone budki do prowadzenia rozmów telefonicznych. Pracownicy mogą korzystać z 4 kuchni oraz 4 kącików kawowych. Komfort pracy uświetnia nowoczesna infrastruktura IT w postaci dużych monitorów przy biurkach, wielofunkcyjnych drukarek, dwóch punktów ksero oraz niezawodnego połączenia sieciowego.

Budynek nowej siedziby głównej PepsiCo pochodzi z końca XIX wieku, kiedy to na tym terenie działały dwa zakłady Warszawskiej Fabryki Wódek „Koneser”. Dziś Koneser to połączenie postindustrialnej przestrzeni i nowoczesnego, miejskiego stylu życia. Przez ponad 30 lat działalności w Polsce główna siedziba PepsiCo znajdowała się na prawym brzegu Wisły, dlatego też rozważając nową lokalizację praski Koneser okazał się naturalnym wyborem.