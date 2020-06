PepsiCo Polska zobowiązało się zredukować zawartości cukru dodawanego do produktów o 10 proc. do 2021

Raport PepsiCo dotyczący realizacji przez firmę celów zrównoważonego rozwoju za rok 2019 ukazuje postępy firmy w obszarach priorytetowych, na które PepsiCo jako organizacja może mieć największy wpływ: rolnictwo, ochrona klimatu, dostęp do wody, materiały opakowaniowe, produkty i ludzie.

Za pośrednictwem charytatywnego ramienia firmy, Fundacji PepsiCo, udało się zapewnić ponad 44 milionom ludzi z najbardziej dotkniętych problemem społeczności na całym świecie dostęp do odpowiedniej jakości wody. Wszystko to dzięki realizowanym od 2006 roku programom dystrybucji, oczyszczana i ochrony zasobów wody, w efekcie których w sposób znaczący przekroczony został wcześniej ustanowiony cel zapewnienia wody 25 milionom ludzi na świecie do roku 2025. Sukces tych programów sprawił, że PepsiCo ustanowiło nowy, ambitny cel zapewnienia dostępu do wody w sumie 100 milionom ludzi na świecie do roku 2030, przy czym cele średniookresowe koncentrować się będą na realizacji programów dystrybucji i oczyszczana zasobów wody, a także higieny człowieka, zwracając szczególną uwagę na poprawę stanu zdrowia publicznego w obliczu aktualnej pandemii Covid-19.

W wyniku wdrożonego przez PepsiCo Programu Zrównoważonego Rolnictwa w roku 2019 prawie 80% wszystkich pozyskiwanych przez PepsiCo płodów rolnych do produkcji żywności, takich jak ziemniaki, kukurydza, pomarańcze i owies pochodzą z certyfikowanych upraw prowadzonych w sposób zrównoważony. W ten sposób firma realizuje rygorystyczne kryteria, które umożliwiają realizację 100% założonego celu do końca roku 2020. PepsiCo Polska w ramach Programu Agrarnego firma współpracuje z ponad 70 gospodarstwami rolnymi z terenu całego kraju, kontraktując z nimi łącznie ponad 230 tys. ton ziemniaków rocznie. Przeprowadzony pod koniec 2019 roku audyt SFP (Programu zrównoważonego rolnictwa) przez firmę Control Union, niezależną jednostkę certyfikująco-atestującą potwierdził, że wszystkie ziemniaki nabywane od polskich rolników są w 100% uprawiane w sposób zrównoważony.