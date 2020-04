PepsiCo: ponad 45 milionów dol. na walkę z konsekwencjami pandemii na świecie; 3,3 mln zł w Polsce

Na całym świecie przyspieszają działania mające na celu wsparcie różnych grup społecznych i zawodowych w procesie zwalczania wyzwań, jakie pojawiły się wraz z pandemią COVID-19. PepsiCo razem ze swoim ramieniem charytatywnym, Fundacją PepsiCo, ogłosiły wspólny plan pomocy o łącznej wartości ponad 45 milionów USD. Pomoc trafi przede wszystkim do społeczności najbardziej dotkniętych niszczycielskim działaniem koronawirusa, obejmując w pierwszej kolejności finansowanie zakupów niezbędnych środków ochrony dla pracowników służby zdrowia, testów i monitorowania zakażeń. Dodatkowo, we współpracy z bankami żywności i innymi partnerami na całym świecie, PepsiCo zapewni finansowanie ponad 50 milionów pożywnych posiłków przeznaczonych dla osób z grup podwyższonego ryzyka. Dotychczasowe zaangażowanie firmy w Polsce wynosi 3,3 mln zł i obejmuje przede wszystkim produkty spożywcze i napoje dostarczane do polskich szpitali i innych placówek medycznych w ramach akcji #wzywamyposiłki oraz w ramach działań bezpośrednich.

PepsiCo wykorzystuje wiedzę i doświadczenie w obszarze logistyki towarów, angażując się we wspólne inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępności posiłków dla uczniów zmuszonych do pozostania w domach. Szacuje się, że zamknięcie szkół na całym świecie związane z pandemią koronawirusa przyczyniło się do pozbawienia dużej części z 1,7 mld uczniów pozostających w domach dostępu do podstawowego posiłku w ciągu dnia.

– Ten bezprecedensowy kryzys wymaga zaangażowania dosłownie wszystkich. Podmioty gospodarcze mają w tym procesie bardzo ważną rolę do odegrania, polegającą na zapewnieniu najpotrzebniejszych produktów osobom najbardziej dotkniętym pandemią – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. – PepsiCo jest ekspertem w dziedzinie produkcji żywności, dlatego uważamy, że najlepiej w tym trudnym czasie będziemy w stanie udzielić wsparcia poszczególnym osobom i całym społecznościom, wykorzystując w tym celu naszą wiedzę i potencjał oraz pomoc oferowaną przez partnerów. W podejmowane przez nas wysiłki angażujemy wszystkie dostępne nam globalne zasoby, co przyczyni się do zapewnienia istotnej pomocy w ramach zjednoczonych wysiłków całego świata na rzecz walki z pandemią COVID-19 – dodał Ramon Laguarta.