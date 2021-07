PepsiCo poszerza ofertę produktów z mniejszą ilością soli i cukru

PepsiCo ma plan poszerzenia oferty żywności i napojów oraz zapewnienia większego wyboru konsumentom z terenu UE. Obejmuje on szereg zobowiązań opartych na rygorystycznych i wynikających z badań naukowych wytycznych dot. żywienia.

Firma PepsiCo ogłosiła ambitny plan poszerzenia oferty żywności i napojów z mniejszą ilością cukru i soli/fot. materiały prasowe

PepsiCo zamierza poszerzać ofertę prozdrowotnych przekąsek i napojów oraz wnosi wkład w rozwój unijnego Kodeksu postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk w biznesie i marketingu.

Wśród celów realizowanych przez PepsiCo znajduje się ograniczenie dodawanych do napojów cukrów oraz soli i tłuszczów nasyconych do żywności, wprowadzenie do sprzedaży mniejszych porcji oraz tworzenie alternatyw dla obecnych na rynku marek.

Dobrowolne zobowiązanie zostanie przedłożone Komisji Europejskiej jako wkład firmy w rozwój unijnego Kodeksu postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk w biznesie i marketingu.

Zobowiązanie PepsiCo wynika z postępów w realizacji celów środowiskowych i społecznych, jakie firma poczyniła na całym świecie w ciągu ostatniej dekady. W odniesieniu do oferty napojowej w Europie, obejmującej m.in. Pepsi, Lipton Ice Tea czy 7UP, nowe zobowiązanie przyczyni się do obniżenia poziomu dodawanych cukrów średnio o 25% do roku 2025 oraz o 50% do roku 2030. Już teraz PepsiCo posiada szeroką gamę napojów bezcukrowych, w tym m.in. Pepsi MAX oraz 7UP Free. Obniżanie zawartości cukru w napojach ma pozytywny wpływ na walkę ze zmianami klimatu – PepsiCo szacuje, że przejście z napojów dosładzanych na warianty bezcukrowe przekłada się na redukcję nawet ¼ emisji gazów cieplarnianych generowanych przez napój.

PepsiCo - "zdrowsza" oferta

– Konsumenci oczekują zdrowszych i bardziej zrównoważonych marek oraz produktów, które świetnie smakują. W ciągu ostatniej dekady wdrożyliśmy liczne zmiany receptur naszych produktów i wprowadziliśmy na rynek nową ofertę, która spełnia oczekiwania konsumentów. Prawie co trzeci sprzedawany przez nas napój na terenie UE nie zawiera cukru – wierzymy, że ten trend będzie się stale rozwijał. Nasze doświadczenia w redukcji zawartości cukru w napojach zamierzamy ponadto wykorzystywać, aby móc szybciej zaoferować konsumentom zdrowszą ofertę przekąskową – mówi Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę

Kontynuowana jest dywersyfikacja oferty przekąsek produkowanych przez PepsiCo, a celem tych starań jest zaoferowanie konsumentom zdrowszych alternatyw. Firma zamierza przy tym korzystać z doświadczeń uzyskanych podczas rozwoju oferty napojów bezcukrowych, wdrażając działania, które do roku 2025 zapewnią ponad dziesięciokrotne zwiększenie sprzedaży przekąsek oznaczonych B lub A w powszechnie stosowanym systemie oceny wartości odżywczej Nutri-Score. W efekcie zdrowsza oferta przekąskowa stanie się najszybciej rozwijającą się kategorią żywnościową w okresie najbliższych czterech lat, przy jednoczesnym założeniu realizacji ambitnego celu wzrostu wartości tej kategorii do poziomu 1 mld USD do roku 2030.

PepsiCo - nowe receptury produktów

Firma nowe cele zrealizuje w efekcie modyfikacji receptur istniejących produktów, poszerzanie dostępności aktualnie oferowanych marek przekąskowych, w tym Lay's Oven Baked, o kolejne rynki, a także wprowadzanie nowych serii przekąskowych, takich jak PopWorks, czyli chipsów wykonanych z prażonej kukurydzy.

Artykuły zbożowe PepsiCo, w tym Quaker Oats, już teraz zapewniają konsumentom z terenu UE szereg pożywnych opcji, a 70% produktów z tej serii zyskało ocenę A lub B w systemie Nutri-Score.

PepsiCo ma pełną świadomość, że odpowiedzialny marketing produktów ma istotne znaczenie. Firma dostosowała się do zobowiązań UNESDA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Napojów Bezalkoholowych) i Światowej Federacji Reklamodawców dotyczących zakazu marketingu i reklamy skierowanej do dzieci poniżej 13. roku życia. Od 2006 roku PepsiCo na terenie Europy nie reklamuje swoich napojów wśród dzieci poniżej 12. roku życia, a dodatkowo stosuje naukowo potwierdzone kryteria żywieniowe w celu określenia zakresu produktów spożywczych, jakie może reklamować wśród dzieci poniżej 12. roku życia.