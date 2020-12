PepsiCo przejdzie na butelki rPET do końca 2021 roku

W lecie 2020 roku PepsiCo wprowadziło do obiegu butelki herbaty mrożonej Lipton Ice Tea w 100% wykonane z rPET. Efektem wprowadzanych zmian będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych średnio o 40%.

– Przyjęliśmy zobowiązanie, aby bezzwłocznie stawić czoła wyzwaniu, jakie stawia przed nami zanieczyszczenie plastikiem. Nasze działania w tym obszarze na terenie Europy zaczynamy od dziewięciu rynków, w tym Polski, a naszym celem jest produkcja napojów w butelkach zawierających 100% plastiku pochodzącego z recyklingu – rPET. W ten sposób chcemy ograniczyć do minimum wykorzystanie surowca pierwotnego, produkowanego na bazie paliw kopalnych. W miarę możliwości zamierzamy podążać tą drogą dalej i szybciej także na innych rynkach europejskich – powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę.

– Kluczem do powodzenia naszego przedsięwzięcia jest współpraca między wszystkimi interesariuszami na rynku wspólnotowym. Projektujemy opakowania, które nadają się do ponownego przetworzenia, redukujemy ilość stosowanych opakowań, a także ułatwiamy recykling konsumentom. Współpracując z rządami krajów oraz podmiotami z branży przetwórstwa surowcowego dążymy do tego, aby możliwa była zbiórka jeszcze większej ilości butelek z tworzyw sztucznych, co pozwoli zrealizować naszą wizję świata, w której plastik nigdy nie musiał stać się odpadem. Każdy może i powinien odegrać swoją rolę w rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego – dodał Silviu Popovici.

– Wprowadzenie 100% rPET do produkcji butelek plastikowych naszych flagowych napojów, takich jak Pepsi, Mirinda czy Lipton Ice Tea to prawdziwie przełomowa decyzja. W PepsiCo kładziemy szczególny nacisk na zaangażowanie firmy w realizację celów, które pozwalają wdrażać zmiany prowadzące do zapewnienia lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców planety – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

– Bardzo zależy nam na tym, aby nasze zobowiązania stały się inspiracją dla innych podmiotów rynkowych oraz konsumentów. Liczymy, że dzięki temu angażować się oni będą w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowy gospodarki obiegu zamkniętego, w tym poprzez promowanie prawidłowej segregacji odpadów. Głęboko wierzymy, że nasza aktywność w tym obszarze to odpowiednie działanie na rzecz przyszłości naszej planety – dodał Michał Jaszczyk.