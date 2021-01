PepsiCo sprzedaje działkę ze starym biurowcem na warszawskiej Pradze

Należąca do Pepsico parcela, położona między Teatrem Powszechnym a siedzibą Wedla, liczy 5,3 tys. m kw. i szacunkowo pomieści do 14 tys. m kw. powierzchni najmu brutto. Z jednej strony przylega do Jeziora Kamionkowskiego w Parku Skaryszewskim, a z drugiej do ulicy Zamojskiego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na budownictwo komercyjne.

