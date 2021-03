PepsiCo stawia na energię ze słońca

Na dachu fabryki PepsiCo w Michrowie zainstalowano panele słoneczne. Skąd ten pomysł?

Pomysł, by nowa linia puszek była częściowo zasilana dzięki panelom słonecznym, zgłoszony został przez naszych pracowników z Michrowa i to oni od początku do końca zrealizowali ten projekt, w efekcie którego na dachu naszego zakładu działa 126 paneli słonecznych. Moc tej instalacji wynosi 40,3 kWp, a roczna produkcja energii może sięgnąć 41,8 MWh. Szacunkowo można założyć pokrycie roczne zapotrzebowania nowej linii produkcji napojów w puszkach na poziomie około 2 proc. Warto jednak mieć na uwadze, że Michrów jest ogromną fabryką, która rocznie wydaje na energię znaczące kwoty, sięgające nawet 5 milionów złotych.

W Michrowie i Żninie przeprowadzono także działania zwiększające efektywność energetyczną. Co to było?

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy dwie istotne inwestycje, które pozwalają optymalizować zużycie energii. Po pierwsze, w obu zakładach zainstalowaliśmy nową metodę rozpuszczania cukru. To proces, który pochłania sporo energii – by rozpuścić cukier, potrzeba pary wodnej i nieustannego podgrzewania roztworu, który szybko się oziębia.

Nowa metoda pozwala nam lepiej kontrolować ten proces, a dodatkowe filtry sprawiają, że cukier rozpuszczamy efektywniej. Dzięki temu mówimy o oszczędnościach rzędu 250 tysięcy złotych w skali roku na zakład i redukcji emisji CO2 o 265 ton.

Po drugie, w obu zakładach wymieniliśmy piece, które dostarczają ciepło do pakowaczek. To tam obkurczamy folię na zgrzewkach. A by ogrzać folię do odpowiednich temperatur, potrzeba sporo energii.

Dotychczas piece były elektryczne, a teraz są gazowe. Pozwala nam to zmniejszyć emisję CO2 o 40 proc. rocznie, a także wydatki na energię. Tutaj oszczędności obu zakładów sięgają 300 tysięcy złotych w skali roku.

Doprowadziliśmy w ten sposób do sytuacji, w której żadna energia się nie marnuje. Staramy się odzyskiwać ciepło, chłód i wodę, by w miarę możliwości zawracać je do wykorzystania w innych procesach. Samo instalowanie coraz szybszych urządzeń – takich jak nowa linia puszek w Michrowie – i przyspieszanie istniejących linii w obu zakładach pozwala też wielokrotnie ograniczyć ilość energii, którą zużywamy do produkcji jednostkowego produktu.