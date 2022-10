Zakład PepsiCo koło Środy Śląskiej zatrudnia pracowników. Łącznie stworzy ok. 500 miejsc pracy.

Nowa fabryka PepsiCo przyjmuje do pracy

Fabryka przekąsek PepsiCo koło Środy Śląskiej niedawno świętowała półmetek budowy. Prace postępują zgodnie z planem. Zakład ma nowego dyrektora. Oficjalne otwarcie fabryki nastąpi w pierwszym półroczu 2023 r. Obecnie trwa rekrutacja pracowników do zakładu. W nowej fabryce docelowo znajdzie zatrudnienie 500 osób.

Cała inwestycja rozłożona jest na dwa etapy i zostanie zrealizowana do 2025 roku. Na terenie budowy pracuje obecnie zespół ok. 300 osób. Od września 2022 r. od strony funkcjonalnej zakładem kieruje Tomasz Bronny.

Praca w PepsiCo - kogo szukają?

Nowa fabryka PepsiCo koło Środy Śląskiej przyjęła do pracy ok. 50 osób, a kolejne 30 zostanie zatrudnionych do końca bieżącego roku. Rok 2023 przyniesie więcej rekrutacji – nowy zakład produkcji chipsów zaoferuje 300 miejsc pracy, w tym 170 stanowisk związanych bezpośrednio z produkcją. Będą to m.in. technicy utrzymania ruchu oraz operatorzy maszyn. Działania rekrutacyjne prowadzone są głównie wśród lokalnej społeczności.

Fabryka PepsiCo rekrutuje osoby wykwalifikowane

Zespół ds. Pozyskiwania Talentów PepsiCo (Talent Acquisition, TA) skupia się przede wszystkim na budowaniu wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry operatorów i techników w obszarach utrzymania ruchu, produkcji, laboratorium oraz obsługi magazynu. W związku z zaawansowaniem technologicznym procesu produkcji oraz wysoką automatyzacją zakładu do obowiązków obsługi linii produkcyjnych będzie należała zarówno praca manualna, jak i nadzór nad nowoczesnymi maszynami oraz robotami. Praca taka będzie wymagała nowych niestandardowych kompetencji. Zespół TA zrekrutował już osoby na stanowiska wyższego szczebla w nowej fabryce.

Przygotowano plan szkoleniowy dla osób sprawujących różne funkcje. Zakłada on m.in. praktyczne szkolenia w innych fabrykach przekąsek PepsiCo w Polsce, a w przypadku niektórych funkcji, także za granicą. Po uruchomieniu kompleksu koło Środy Śląskiej nowo zrekrutowanych będą na miejscu wspierać pracownicy z innych fabryk PepsiCo, by wdrożyć ich w nowe obowiązki.

PepsiCo Polska uczestniczy w życiu lokalnej społeczności

W lipcu PepsiCo Polska zorganizowała akcję sprzątającą Czysta Rzeka w okolicy rzeki Cieciorka, a dzięki uprzejmości lokalnej społeczności wzięła udział w integracji przy ognisku na terenie wsi Przedmoście. 2 października odbył się HMT V Bieg o Skarb Średzki − PepsiCo było jednym z partnerów tego biegu. Firma ufundowała paczki dla uczestniczących w wydarzeniu dzieci. By w pełni zintegrować się z lokalną społecznością, w biegu udział wzięło trzech pracowników PepsiCo z okolic Środy Śląskiej − Konrad, Marcin i Wojtek. PepsiCo jako pracodawca dba o to, by mieszkańcy Środy Śląskiej i okolic wiedzieli o setkach miejsc pracy, które dla nich tworzy, dlatego informuje o tym poprzez lokalne media, a także na wszelkich zewnętrznych nośnikach informacji.

W nowym zakładzie PepsiCo koło Środy Śląskiej z ziemniaków będą produkowane chipsy Lay's, Lay’s Oven Baked, a z kukurydzy nachosy Doritos. Produkty te trafią do ponad 20 europejskich krajów. Obecnie PepsiCo Polska na stałe współpracuje z 80 gospodarstwami dostarczającymi ziemniaki produkowane w 100% w sposób zrównoważony na obszarze 5800 hektarów. Dzięki powstaniu nowej fabryki, PepsiCo nawiąże współpracę z kilkunastoma kolejnymi polskimi gospodarstwami, także

w regionie.

