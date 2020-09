PepsiCo zaprasza absolwentów na staże w programie "Dare To Do More"

Młode, pomysłowe i zdolne osoby zyskują w ten sposób szansę na pokazanie, jakie rozwiązania chciałyby wdrażać w niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży spożywczej. Ciekawe pomysły i żyłka do biznesu to dwa podstawowe wymogi, aby podjąć wyzwanie i rozpocząć staż pod okiem profesjonalistów z branży. Kolejna edycja programu „Dare To Do More” startuje już 1 września 2020 roku, a szczęśliwcy rozpoczną staże w styczniu 2021 roku.

Kandydaci mają za zadanie stworzenie własnego unikalnego procesu, produktu spożywczego lub napoju, lub zmodyfikowanie istniejącego produktu PepsiCo, a następnie zaprezentowanie go liderom PepsiCo i wyjaśnienie, w jaki sposób wprowadzą go na rynek. Osoby, które przejdą do etapu finalnego zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, a najlepsi zapewnią sobie miejsce w jednym z wiodących w Europie programów rozwojowych dla absolwentów.

– Podczas wyzwania nauczyłam się, jak przekształcić pomysł w prawdziwy biznes, jak dostosować się do nowej kultury i, co najważniejsze, jak do mojego pomysłu przekonać odbiorców. Innymi słowy, wyzwanie wypchnęło mnie poza moją strefę komfortu. Najciekawsze w tym wszystkim była różnorodność kandydatów i ich projektów – powiedziała Clara Best, była zwyciężczyni programu Dare To Do More i aktualna Shopper Insights Senior Associate. – Samo wyzwanie było imponujące! Poproszenie uczestników o podanie rewolucyjnego pomysłu zamiast CV i listu motywacyjnego jest czymś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Dzięki temu PepsiCo rekrutuje do swojego zespołu pełnych pasji i przedsiębiorczych ludzi – dodała Clara Best.

W tegorocznej polskiej edycji wyzwania kandydaci powalczą o jedno z 14 miejsc w dwuletnim programie stażowym w następujących działach PepsiCo: marketing, finanse, HR, obsługa klienta i logistyka, IT oraz dział zakupów globalnych. Staże zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić zebranie jak najszerszych doświadczeń i wiedzy na temat funkcjonowania minimum dwóch zespołów w obrębie jednej funkcji. Zadaniem uczestników będzie zaproponowanie nowego trendu w branży spożywczej, a następnie zaprezentowanie koncepcji i sposobów promocji.