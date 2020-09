Perrier intensyfikuje obecność w Polsce

Perrier, francuska marka premium naturalnej wody mineralnej, należąca do Nestlé Waters, intensyfikuje działalność w Polsce. Marka wprowadza dwa napoje gazowane na bazie naturalnej wody mineralnej Perrier (jej zawartość to 99,9%): o smaku cytrynowym oraz truskawkowym. To najlepiej sprzedające się warianty na świecie. Znakomicie gaszą pragnienie również dzięki wysokiemu nasyceniu dwutlenkiem węgla. Przy komponowaniu składu wykorzystano naturalne aromaty; żaden z wariantów nie zawiera cukru. Oba produkty będą dostępne od początku września w sieci sklepów Żabka w eleganckich, smukłych puszkach o pojemności 250 ml.

- Perrier to globalna ikona wśród marek wód premium, obecna w 140 krajach. Kultowa zielona butelka, której tradycja sięga 1863 roku, jest bardzo dobrze rozpoznawana również w Polsce – mówi Marta Foryś-Ząbczyńska, brand manager marki Perrier. - Swój charakter zawdzięcza nie tylko unikalnym walorom, ale i wizerunkowi: jest zaskakująca, oryginalna, a przy tym elegancka i naturalna. Postanowiliśmy wesprzeć wprowadzenie nowych wariantów smakowych uruchomieniem profilu marki na Instagramie oraz kampanią, do której zaprosiliśmy influencerów podzielających wartości marki.

Profil perrierpolska wystartował w sierpniu, równolegle ruszyła współpraca z influencerami, mająca na celu wzmacnianie świadomości i wizerunku marki Perrier w Polsce.

- Marka Perrier pozycjonowana jest jako produkt dla ludzi, którzy lubią się wyróżniać, aktywnie spędzają czas i potrzebują znakomitego orzeźwienia. Są społecznie zaangażowani, a jeśli nie mogą spotykać się z przyjaciółmi, pozostają z nimi w stałym kontakcie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Trochę szaleni, zaskakujący, nie znoszą nudy – dodaje Marta Foryś-Ząbczyńska – Na tej podstawie zaprosiliśmy do współpracy 12 instagramerek i instagramerów: naturalnych ambasadorów marki.

Efekty współpracy – w tym fantazyjnej sesji zdjęciowej, zrealizowanej w baśniowej scenerii – można oglądać na kontach takich influencerów, jak: Oliwia Bugała (CheersMyHeels), Kamil Owczarek (kamilowczarek), Kasia Osipowicz (osipowiczka), Artur Golec (artgolec), Rafał Wiewióra (raff_wie), Basia Kaszuba (bu.sia), Damian Rezlerski (damian_rezlerski), Konrad Pondo (konradpondo), Agata Sawicka (agasava), Michał Kalcowski (majkel_kalcowski), Paulina Twardowska (dry.risers), Maja Janowska (majajanowska).

Hasztagi kampanii to: #perrier, #perrierpolska, #wodaperrier.

Kampania została zainicjowana w Polsce i jest realizowana przez lokalny oddział Nestlé. Wspierają ją partnerzy: dom mediowy UMT, agencja 4uture, Tomek Małek – ekspert w dziedzinie miksologii oraz mistrz świata w sztuce flair. Autorem zdjęć jest Krzysztof Adamek.