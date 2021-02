Picie kilku filiżanek kawy dziennie wydłuża życie?

Fusy kawy do odśnieżania to jednak zły pomysł?

Badanie opublikowane w The Journal of Nutrition wskazało, że "umiarkowane spożycie" – picie od trzech do czterech filiżanek kawy we włoskim stylu było związane z niższą śmiertelnością. Takie wnioski wyciągnięto po analizie danych od ponad 20 tys. uczestników przez okres ośmiu lat.

Naukowcy odkryli, że w porównaniu z osobami, które nie piją kawy, picie trzech do czterech espresso "wiązało się z niższym ryzykiem śmiertelności ze wszystkich przyczyn", a w szczególności z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

