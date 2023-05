Radosław Poślednik, właściciel gospodarstwa i firmy Świat Pigwowca w rozmowie z Portalem Spożywczym opowiada, że pigwowcem zafascynował się ok. 15 lat temu.

- Zafascynowaliśmy się pigwowcem, jego właściwościami i smakiem około 15 lat temu. Zaczęliśmy uczyć się uprawy tej rośliny, zakładać plantacje - wtedy pojawiły się pierwsze nasze owoce. Z żoną zaczęliśmy je przetwarzać na soki, syropy, owoce kandyzowane; z czasem przywykliśmy do smaku pigwowca dodając syrop do herbaty czy wody - smakowało nam, smakowało naszym znajomym. Wtedy zrodził się pomysł robienia z pigwowca napoju na sprzedaż - to było jakieś 7 lat temu. Początkowo robiliśmy pigwoniadę w domu, obecnie mamy zakład przetwórczy - mówi.

Jaka jest receptura pigwoniady?

Gdzie zatem można kupić pigwoniadę?

- Docelowym naszym rynkiem jest HoReCa; w restauracjach w tym roku pigwoniada kosztuje ok. 13-15 zł. Jeszcze raz podkreślę, stosujemy najlepsze składniki, nie żałujemy ich w składzie, pasteryzacja przy obecnych cenach energii jest bardzo drogim procesem. Nie zapominajmy o marży restauracji. Stąd też taka cena. Klient restauracji, który przychodzi tam nie po to, by się najeść, ale po to, by spędzić ze znajomymi miłe chwile, jest gotowy zapłacić taką cenę - podsumowuje nasz rozmówca.