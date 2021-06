Cruz Group: kombucha z etykietą, która wspomaga dezynfekcję dłoni

Innowacyjne rozwiązanie wspomaga dezynfekcję poprzez kontakt etykiety z dłońmi, dzięki czemu trzymając butelkę z napojem jednocześnie dezynfekujemy ręce. Projekt poza właściwościami antyseptycznymi, ma inspirować producentów do nieszablonowego myślenia

i innowacyjnych rozwiązań w obrębie opakowań.

Data: 09-06-2021, 11:23

Dezynfekcja poprzez kontakt etykiety z dłońmi

Vigo Kombucha LabelSaves to pierwszy w swoim rodzaju eksperymentalny i antybakteryjny projekt etykiety, opracowany przez Cruz Group – polskiego producenta herbaty kombucha w Europie – we współpracy z partnerami.

Dezynfekcja ma znaczenie

Spółka Cruz Group zajmuje się produkcją organicznych napojów na bazie naparów (VIGO Kombucha

i Yoko), wykorzystując przy tym tradycyjne receptury. W minionym roku pandemia koronawirusa wywarła ogromną presję na społeczeństwo, co spowodowało szereg zmian w codziennym funkcjonowaniu. Przed wszystkim wzrosło zapotrzebowanie na wyroby wzmacniające nasze zdrowie

i odporność. Natomiast nieodzownym elementem codziennego funkcjonowania stały się środki antybakteryjne i dezynfekujące, które pozwalają zachować maksymalną sterylność. Wybuch pandemii bardzo dosadnie podkreślił znaczenie higieny i zdrowych praktyk jako podstawowego sposobu ochrony życia. W rezultacie Cruz Group postanowiła wykorzystać opakowania swoich napojów

w niekonwencjonalny sposób, przekształcając je w produkt wielofunkcyjny, odpowiadający na obecne potrzeby. Podążając za innowacyjnym pomysłem spółka wykorzystała etykietę na butelce napoju herbaty Kombucha, tak aby stała się ona funkcjonalna i przydatna w utrzymaniu higieny dłoni.

- To zupełnie nowe i innowacyjne podejście gwarantuje wykorzystanie produktu użytku codziennego jako wielofunkcyjnego narzędzia – podkreśla Aleksander Psztur, współzałożyciel Cruz Group.

Antyseptyczną i przejrzysta etykieta produktowa

Tak powstał eksperymentalny i antybakteryjny projekt etykiety - Vigo Kombucha LabelSaves. Przedsiębiorcy zainspirowani materiałami chirurgicznymi używanymi w różnych zastosowaniach medycznych, opracowali antyseptyczną przejrzystą etykietę produktową. Eksperymentalna technologia zapewnia funkcjonalność środka przeciwdrobnoustrojowego umieszczonego

w zewnętrznej warstwie etykiety. Celem działania było osiągnięcie właściwości antyseptycznych w pierwotnej warstwie kontaktu ze skórą, aby uzyskać jak najlepszy efekt dezynfekcji.

We wstępnych przeprowadzonych testach obecność organicznego środka dezynfekującego jest wysoka, a projekt zakłada skuteczność aseptyczna na poziomie 70%. Trzymanie butelki w rękach przez 20 sekund pomaga w inaktywacji zarazków znajdujących się na dłoniach. Spółka cały czas intensywnie pracuje nad zwiększaniem efektywności materiału, aby skuteczność dezynfekcji była jeszcze wyższa.

- Mamy nadzieje, że nasze działania zainspirują duże korporacje do zmian i przyczyniania się do dobra społecznego. Wyznaczając trendy chcemy pokazać, że możemy cały czas się rozwijać i wprowadzać nowe technologie, które gwarantują nam wielofunkcyjne rozwiązania. Dzięki takiemu wykorzystaniu etykiety możemy w jeszcze łatwiejszy i przystępniejszy sposób zapewnić ludziom właściwą higienę.

Jest to dodatkowy atut, który świetnie się sprawdzi nie tylko w obecnych czasach. Vigo Kombucha LabelSaves to innowacyjne rozwiązanie, które może wejść do codziennego funkcjonowania, dbając

o nasze zdrowie – podkreśla współzałożyciel Aleksander Psztur.

Celem projektu jest nie tylko utrzymanie właściwej higieny, ale również zainspirowanie innych producentów do innowacyjnego i bardziej wyrafinowanego podejścia do projektów, niosących ze sobą większą korzyść dla społeczeństwa. Jest to praktyczne podejście, które ma nie tylko walor wizualny

a również praktyczny, ponieważ w dobie pandemii takie rozwiązania mogą mieć istotny wpływ na ludzkie życie.