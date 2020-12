Pitted Cherries: Sama nostalgia nie wystarczy, aby kultowy produkt z lat 90. odniósł dziś sukces rynkowy

Frugo, EB, Guma Turbo, piwo 10,5... Czar kultowych marek żywności i napojów z lat 90. wciąż udziela się nie tylko konsumentom, ale i producentom, którzy nie ustają w próbach wskrzeszania rynkowych hitów z dawnych lat. Dlaczego zatem nie wszystkie tego rodzaju reaktywacje kończą się sukcesem?



Ewelina Radowicz wskazuje, że ciężko jest znaleźć w 100 proc. sprawdzony sposób, który zagwarantuje firmom udany powrót produktu sprzed lat.

- Każdy chciałbym znać taki przepis, który nigdy nie zawodzi. Zawsze jednak warto jest zacząć od podstaw marketingu i rozpisać przemyślaną strategię opartą na badaniu rynku i doskonałej znajomości grupy docelowej - dodaje.

Nasza rozmówczyni przyznaje, że sama nostalgia nie wystarczy, aby produkt odniósł sukces rynkowy.

- W przypadku branży spożywczej zdecydowanie należy dopasować produkt do obecnych czasów, na przykład, gdy mówimy o produktach dla dzieci, w których składzie występuje cukier. Dzisiejsi rodzice, którzy dużą wagę przywiązują do tego, co jedzą ich dzieci, nie będą przecież kupowali niezdrowego produktu dla swojej pociechy, tylko dlatego, że kojarzy im się z ich dzieciństwem. Natomiast dla dzieci ta marka jest po prostu anonimowa i ginie na sklepowej półce w tłumie innych, podobnych - mówi.

Radowicz wskazuje, że przy tak szerokim wyborze produktów na sklepowych półkach, sami najczęściej sięgamy po reedycję gumy czy napoju z lat 90. z ciekawości, jednorazowo.

- Aby była to powtarzalna pozycja na naszej liście zakupów, produkt musi pozytywnie zaskoczyć nas jakością, a także dostosować się do obecnie panujących trendów. Czasy się zmieniły i jeśli w latach 80. i 90. gumy Turbo, oranżady w proszku i napoje gazowane nie wpływały znacząco na otyłość wśród dzieci, to było to wynikiem jednego – dużej aktywności fizycznej. Obecnie dzieci prowadzą bardziej siedzący tryb życia i aktywność na podwórku zamieniły na siedzenie przed komputerem, telefonem, tabletem. Sytuację pogarsza dodatkowo pandemia. Odpowiedzialni rodzice bardzo uważnie przyglądają się więc żywności, którą podają swoim dzieciom - podsumowuje.