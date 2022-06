Podatek cukrowy przynosi coraz mniej pieniędzy do budżetu

Autor: Gazeta Prawna

Data: 08-06-2022, 14:19

Odchudzanie napojów i wzrost ich cen robią swoje. Do budżetu wpływa coraz mniej pieniędzy z nowej daniny. Od stycznia do maja 2022 r. było to 502 mln zł, czyli o 12 proc. mniej niż przed rokiem.

Podatek cukrowy przynosi coraz mniej pieniędzy do budżetu. fot. shutterstock

Podatek cukrowy już w ubiegłym roku nie zasilił budżetu oczekiwaną kwotą. Zgodnie z pierwotnymi założeniami miał dawać 3 mld zł wpływów rocznie. Tuż przed jego wejściem prognozy obniżono do 2 mld zł. Z najnowszych danych resortu finansów wynika, że i one nie zostały zrealizowane - dowiedziała się Gazeta Prawna.

Jakie są wpływy z podatku cukrowego w 2022?

W 2021 r. podatek przyniósł ostatecznie 1,628 mld zł. Z danych za pierwsze pięć miesięcy 2022 r. wynika, że w tym roku wpływy mogą być jeszcze niższe. Od stycznia do maja wyniosły bowiem 502 mln zł, czyli o 12 proc. mniej niż przed rokiem, kiedy przekraczały 571 mln zł.

Podatek cukrowy mniej dochodowy niż oczekiwano

– Od początku sygnalizowaliśmy, że podatek cukrowy nie będzie tak dochodowy, jak tego oczekiwano. Do tego może spowodować bankructwo wielu polskich firm, bo koszty ich przerosną – mówi Gazecie Prawnej Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.