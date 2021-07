Podatek cukrowy: Spada sprzedaż napojów, rosną ceny

W pierwszej połowie roku w następstwie wprowadzenie opłaty cukrowej ceny napojów gazowanych poszły w górę średnio o 36 proc. w porównaniu z rokiem 2020, sprzedaż spadła zaś o jedną piątą - wynika z badania CMR cytowanego przez Wirtualnemedia.

Autor: Wirtualnemedia.pl

Data: 21-07-2021, 13:22

Podatek cukrowy a sprzedaż i ceny napojów; fot. shutterstock

Kategoria napojów gazowanych notuje w pierwszym półroczu tego roku spadek sprzedaży wolumenowej roku do roku aż o 20 proc., przy wzroście średnich cen o ok. 36 proc. (z poziomu 3,43 zł do 4,65 zł za litr). W podobnej skali rosną ceny wód smakowych - tu skok cen sięga jednej trzeciej (z 2,56 zł na 3,39 zł za litr) przy 17 procentowym spadku wolumenu sprzedaży.

Bolesne skutki wprowadzenia opłaty cukrowej odczuwają także inne kategorie produktów. W sprzedaży herbat mrożonych przy 2 proc. spadku wolumenu średnia cena za litr rośnie o 19 proc. (z 4,43 zł na 5,26 zł za litr).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Inaczej sytuacja wygląda w kategorii napojów energetycznych, które jako napój słodzony również objęte są opłatą cukrową. Raportowany tu jest wzrost średniej ceny za litr o ok. 13 proc. (skok z 9,49 zł na 10,76 zł), ale wolumen rośnie o 7 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Więcej na wirtualnemedia.pl