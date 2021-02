Podatek cukrowy za 1 litr Coca-Coli wynosi 90 gr

Jak dodano, w przypadku naszego napoju Coca-Cola Original, podatek cukrowy za 1 litr wynosi 90 groszy. Dla Coca-Cola Zero to 60 gr za litr. Warto pamiętać, że do wartości napoju powiększonego o opłatę cukrową należy doliczyć także podatek VAT, który jest naliczany dodatkowo.

- Jako firma staramy się, aby podatek w możliwie najmniejszym stopniu dotknął konsumentów. Decyzja o jego wprowadzeniu zmusiła nas do podjęcia trudnych decyzji biznesowych, poprzedzonych analizą doświadczeń z innych rynków oraz dostosowaniem strategii z naszymi partnerami biznesowymi. Mając na uwadze, że w Polsce mamy do czynienia z jednym z najwyższych na świecie tego typu opłat, a także, że podatek ten został nałożony nie tylko na napoje zawierające cukier, lecz także na te z nisko- i bezkalorycznymi substancjami spożywczymi żaden producent nie jest w stanie wziąć jego ciężaru na siebie, szczególnie gdy rosną koszty prowadzenia biznesu i nakłada się na to kryzys związany z pandemią COVID-19 - podali przedstawiciele Coca-Coli.

Jak wytłumaczono, na ostateczną cenę produktu ma więc wpływ nie tylko podatek, ale i rosnące koszty produkcji, wyższe ceny usług, energii, surowców i kosztów pracy, a także marża ustalana przez detalistów.

Czy w planach jest wprowadzenie nowych produktów, które nie będą obarczone opłatą cukrową?

- Jako Coca-Cola od lat pracujemy nad zmianą naszych receptur, aby redukować zawartość cukru w naszych napojach. W ramach europejskiego stowarzyszenia firm napojowych UNESDA podjęliśmy zobowiązanie, że pomiędzy 2015 a 2020 rokiem obniżymy zawartość cukru w całym naszym europejskim portfelu o 10%. Już w 2019 roku firmom należącym do UNESDA udało się przekroczyć ten cel i zredukować cukier o 14,6. Co więcej, przystąpiliśmy też do polskiego zobowiązania reformulacyjnego sygnowanego przez Instytut Żywności i Żywienia, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia - napisano w stanowisku firmy.

I dodano, że cały czas trwają prace nad rozszerzaniem portfela produktów. - Tylko w ostatnim czasie wprowadziliśmy takie napoje bez cukru jak Sprite Zero, Fanta Zero, Kinley Yuzu Zero. Obniżyliśmy też kaloryczność wszystkich napojów marki Kinley, czy napoju Fanta Orange. Oferujemy szeroki wybór napojów, tak aby odpowiadać gustom i stylowi życia konsumentów, a nasze produkty dostępne są w różnych wariantach smakowych, kalorycznych i w zróżnicowanych pojemnościach. W naszej ofercie znajdują się nie tylko napoje gazowane, ale również napoje izotoniczne, herbaciane, roślinne, woda, soki czy nawet kawa - napisano.