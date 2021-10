Polacy pokochali smoothie. Wartość tego rynku sięga 150 mln zł

Rośnie popularność smoothie w naszym kraju. Smoothie to nazwa zwyczajowa. Odnosi się do grupy produktów soków o gładkiej, gęstej konsystencji - mówi Aneta Jeziorska, brand manager w Hortex.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 07-10-2021, 12:48

Polacy pokochali smoothie. Rynek tych zdrowych przekąsek w płynie wart jest już ponad 150 milionów złotych/fot. shutterstock

Kategoria smoothie uznana została przez firmę badawczą Nielsen za zwycięską wśród roku 2020 w Polsce z dynamiką wzrostu wartości + 13,5% r/r 20201.

Wartość rynku zdrowych przekąsek szacuje się obecnie na ponad 150 mln zł.

Jak wybrać dobre smoothie?

- Po pierwsze należy zawsze zwrócić uwagę na skład. Sprawdzajmy czy to co kupujemy to woda z dodatkami, czy też pełnowartościowy sok/przecier wzbogacony o dodatki superfoods. Ważne też, żeby spojrzeć na opakowanie. Wybór powinien padać zawsze na ten produkt którego zawartość możemy

zobaczyć i sprawdzić jego gęstość, a nie ten ukryty za kolorową folią - zapewnia Aneta Jeziorska.