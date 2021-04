Polacy są bardzo świadomi i wymagający odnośnie kawy

Marco Barbieri, Poland Country Sales Manager w Lavazza, w rozmowie z nami opowiedział o obecnych trendach na rynku kawy.

– Lokalny scenariusz dotyczący picia kawy szybko się zmienia, a na scenie pojawiają się nowe trendy, odzwierciedlające ogólny kontekst i zmieniające się okoliczności. Lavazza przywiązuje do nich dużą wagę i stale bada preferencje i postawy konsumentów, aby dostarczać najlepsze produkty, nie rezygnując z jakości, innowacyjności i włoskości. Potwierdzając trend, który dominował w ostatnich latach, Polacy okazują się bardzo świadomi i wymagający: znający ceny i promocje, bardzo cenią sobie jakość, przywiązując dużą wagę do wyboru zdrowych produktów o wysokich standardach jakości i uwzględniających zrównoważone podejście do konsumpcji. Najczęściej piją kawę z mlekiem (60%). Kolejne najpopularniejsze wybory to kawa czarna/ Americano (44%) lub Cappuccino (38%) – ocenił.

– Poza tym doświadczenie pandemii spowodowało dalsze zmiany i trendy: w Polsce, podobnie jak w całej Europie, byliśmy świadkami ogólnego rozwoju handlu elektronicznego i aplikacji do dostarczania żywności przez Internet. Polacy zawsze cenili jakość i pieniądze, ale większą wagę zaczęli przywiązywać też do wartości czasu. W swoich codziennych nawykach zakupowych zaczynają szukać produktów oszczędzających czas, doświadczeń technologicznych i szybszych dostaw. My jako firmy musimy się uważnie przyglądać, w jakim kierunku rozwiną się nowe trendy konsumpcyjne – dodał.

