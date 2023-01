Dane, którymi posługuje się przedstawicielka Nestle Polska SA mają swoje źródło w NielsenIQ, Retail Audit (porównanie 52 tygodni 2021 do 52 tygodni 2022 r.).

- W stosunku do roku 2021 obserwujemy dynamiczne wzrosty wartości oraz znacznie powiększenie wolumenu. Zyskują segmenty wody dla dzieci oraz napoje funkcjonalne. Coraz więcej z nas sięga też po małe formaty do 1 l - wymienia Karolina Cyburt powołując się na NielsenIQ.

I - jak podkreśla - Nałęczowianka posiada ofertę w każdej z tych kategorii.

- Woda czysta występuje w trzech wariantach – niegazowana, delikatnie gazowana oraz gazowana i jest dostępna w różnych pojemnościach. W portfolio marki naturalnej wody mineralnej wydobywanej ze źródła w podlubelskim Nałęczowie wchodzą również warianty Kids, Junior oraz Teens promujące zdrowe nawodnienie dzieci i młodzieży. Coraz istotniejszym i większym segmentem stają się napoje funkcjonalne. Nał + to propozycja marki dla osób poszukujących produktów z dodatkiem minerałów, które pomogą im zadbać o odporność, samopoczucie czy redukcję stresu - tłumaczy PR Coordinator Nestle Waters Polska.

Jak zaznacza nasza rozmówczyni, można przewidywać, że rok 2023 będzie okresem popandemicznym. Jednak kwestie dotyczące zadbania o zdrowie wciąż będą odgrywać znaczącą rolę w wyborach konsumentów.

- Polacy oczekują od produktu określonych właściwości. Ma on zawierać takie składniki, które wesprą nawodnienie, zapewnią orzeźwienie i dostarczą funkcjonalnych korzyści dla organizmu. Ponadto ma pomagać budować odporność i zmniejszać uczucie zmęczenia, czy znużenia. To nowe trendy, które są efektem trzyletniej pandemii. Konsumenci wód szukają już nie tylko zaspokojenie pragnienia, ale również możliwości wzmocnienia wsparcia swojej sprawności i witalności - wymienia Karolina Cyburt.

- Dlatego już prawie 2 lata temu portfolio marki Nałęczowiaka wzbogaciło się o linię Nał+. To napoje funkcjonalne na bazie wody mineralnej niezawierające cukru, konserwantów ani sztucznych barwników - dodaje.

Karolina Cyburt podkreśla także, że kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na wybór producenta wody staje się też lokalność marki – zarówno w kontekście lokalizacji źródła, jak i bycia odpowiedzialną firmą szanującą środowisko naturalne i troszczącą się o najbliższą społeczność.

- Nałęczowianka to marka o długiej i pięknej historii, której źródło płynie w Nałęczowie. Tam też znajduje się rozlewnia wody. Jako dobry sąsiad aktywnie uczestniczy w życiu nałęczowskiej społeczności, wspierając ją w wielu obszarach - mówi.

I dodaje, że integralną częścią Nałęczowianki jest również zrównoważony rozwój i troska o zasoby naturalne.

- Warto zaznaczyć, że spośród marek wód butelkowanych dostępnych w Polsce, Nałęczowianka wykorzystuje w swoich opakowaniach najwięcej plastiku z recyklingu. Aż pięć formatów niegazowanej naturalnej wody mineralnej dostępnych jest w butelkach wykonanych w 50 proc. z przetworzonego plastiku (tzw. rPET), który również można poddać recyklingowi. Dużo działań z zakresu zrównoważonego rozwoju ma charakter lokalny. Rozlewnia w Nałęczowie korzysta tylko z odnawialnych źródeł energii i jako pierwsza w Polsce została odznaczona międzynarodowym certyfikatem Alliance for Water Stewardship (AWS). To globalny standard promujący odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi i ich ochronę. Nałęczowianka stale edukuje mieszkańców i konsumentów marki na temat roli recyklingu. Przykładem takich działań są zarówno kampanie o zasięgu krajowym (m.in. „Uwierz w recykling”, „Jak nie Nał to kiedy”) oraz regionalnym (m.in. warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Wody) - wymienia Karolina Cyburt, PR Coordinator Nestle Waters Polska.