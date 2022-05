Polska kombucha podbija świat. Cruz Group sieje ferment

Spożywczy start-up założony w 2015 r. dotarł z organicznymi napojami prozdrowotnymi na 60 rynków świata. Teraz planuje wejście w nowe kategorie produktowe. Pandemia, drożyzna i wojna trochę pokrzyżowały plany - jednak to ich nie zatrzyma.

Autor: Magdalena Brzózka

Data: 11-05-2022, 11:42

W 2014 r. Przemysław Igel (po lewej) i Aleksander Psztur powołali Cruz Group/ fot. materiały prasowe

W 2014 r. Aleksander Psztur z Człuchowa wraz ze wspólnikiem Przemysławem Igel, powołał do życia Cruz Group, która zajmuje się produkcją i dystrybucją funkcjonalnych napojów - kombuchy i matchy.

– Nasze początki na polskim rynku były ciężkie, ze względu na to, że zaczęliśmy od sprzedaży naszych produktów m.in. do nieistniejącej dziś sieci – która nigdy nam za nasze produkty nie zapłaciła. Po tym wydarzeniu trochę „obraziliśmy się” na polski rynek i postawiliśmy na eksport – wspomina Psztur.

Z perspektywy czasu, widać, że te „dąsy” wyszły grupie na dobre. Bo dzisiaj produkty Cruz Group są dostępne w blisko 60 krajach na całym świecie, w Polsce również.

Co to jest kombucha? Wszystko co chcecie o kombuchy…ale baliście się zapytać

Kombucha to zaparzona herbata, poddana procesowi fermentacji w kontrolowanym środowisku. Głównym składnikiem procesu fermentacji jest grzybek japoński - SCOBY, który składa się z wielu gatunków bakterii i drożdży.

SCOBY to grzybek herbaciany. Pochodzi z Azji. Znany jest od ponad 2000 lat i od wieków wykorzystywany w medycynie naturalnej - ze względu na swoje właściwości antyoksydacyjne, oczyszczające i wzmacniające organizm. Kombucha rano to pobudzacz, w ciągu dnia to zastrzyk dodatkowej energii a wieczorem służy jako oczyszczający koktajl.

Kombucha to flagowy produkt Cruz Group i jej brandu Vigo. Skąd pomysł na produkcję i sprzedaż kombuchy?

- Kombucha jest bardzo popularna w Kalifornii. Ja mieszkałem tam przez jakiś czas i po studiach zdecydowałem, że swoje zawodowe życie połączę z produktami fermentowanymi. Jednak problemem tego segmentu spożywczego rynku było i nadal jest to, że na sklepowych półkach jest wiele niesmacznych produktów. My mamy misję edukować rynek, że dobra kombucha smakuje wspaniale a do tego ma prozdrowotne walory – zapewnia Aleksander Psztur.

Kombucha jest naturalnym antyoksydantem, reguluje metabolizm, wspomaga układ odpornościowy, ma działanie detoksykujące.

- Nasz polski konsument znajduje się w dużych ośrodkach miejskich, nasz target group czyli "20-to-30-something, foodie, intelligentia set & young professionals” posiada wiedzę na temat tego rodzaju produktów. Sukcesywnie powstaje wiele marek w świecie fermentacji i jest to dzisiaj segment bardzo „trendy” (kiszonki, kimchi etc.) – dodaje Psztur.

Cruz Grop – nie tylko kombucha

Dzisiaj Cruz Group asortymentowo stoi na dwóch nogach – kombuchy Vigo i matchy Yoko – o której rozwój, rozpoznawalność i szerszą dystrybucję spółka zamierza w tym roku mocniej zawalczyć.

Główne rynki sprzedażowe dla tych produktów to: Szwajcaria, Izrael, Finlandia, kraje bałtyckie, Czechy, Niemcy. - Rosja była również silnym dla nas rynkiem, teraz z oczywistych względów wycofujemy się z niego. Nasza strategia eksportowa polega na budowaniu przyczółków w kluczowych dla nas miejscach. Destynacjami dla nas perspektywicznymi są m.in.: Tajwan, Japonia, Kanada i Korea Południowa. Jednak przede wszystkim zamierzamy skupić się na rynkach Unii Europejskiej –wylicza przedsiębiorca.

Rynek polski to obecnie dla Cruz Group około 20% sprzedaży. Produkty Cruz Group dostępne są niemal w każdej sieci w Polsce. Założyciel grupy chce dotrzeć również do aptek. - Z kolei kanał HoReCa w Polsce nie jest dla nas, tutaj nie planujemy dynamicznego rozwoju - mimo, że na światowych rynkach kanał restauracyjny jest dla Cruz Group istotny sprzedażowo – dodaje.

W skład Cruz Group wchodzi około 20 marek kombuchy. - Z czego VIGO jest naszą flagową, w którą inwestujemy. Obecnie marka własna to ok. 20 proc. naszych przychodów. Produkujemy dla największych polskich i europejskich sieci supermarketów”. Najpopularniejszym naszym produktem jest VIGO Longbrew – kombucha fermentowana przy akompaniamencie muzyki klasycznej przez ok. 10dni – dodaje Aleksander Psztur.

Spożywcza grupa swoje produkty wytwarza w 4 zewnętrznych fabrykach na terenie Polski i Europy. W przyszłości rozważana będzie budowa własnego zakładu.

- Na razie skupiamy się na rozwoju asortymentu. Interesują nas nowe produkty, nowe kategorie. Chcemy wyjść poza rynek napojów i w ofercie poza napojowej znaleźć swoją niszę. W nowych dla nas kategoriach wykorzystamy to, na czym się znamy – czyli probiotyki i fermentację. Obecnie jednak kończymy prace nad organicznym cydrem. Potem przyjdzie czas na żywność – enigmatycznie zapowiada Aleksander Psztur.

Cruz Group na stałe zatrudnia kilkanaście osób w Polsce. I o wiele więcej na całym świecie.

Cruz Group - rozwój biznesu w cieniu wojny i wyzwań

Po dwóch latach kryzysu pandemicznego, nastała drożyzna, galopująca inflacja, wzrost kosztów surowców i produkcji a w lutym 2022 r. wybuchła wojna w Ukrainie. Jak sytuacja pandemiczna, ekonomiczna i geopolityczna wpływa bezpośrednio na producenta kombuchy?

- To wszystko mocno spędza nam sen z powiek. Dotyka to nas z niemal każdej strony. Przez pandemię a teraz sytuację geopolityczną ucierpiał nasz eksport, często nie pomagają duże wahania walutowe. Rosnące koszty zmuszają nas do podniesienia cen produktów. Poza tym okazało się np., że klej, z którego korzystamy już na etapie pakowania produktów i etykietowania ich – był wytwarzany w Ukrainie a gwoździe umieszczone w paletach – w Rosji – wylicza Aleksander Psztur.

To wszystko jednak nie gasi apetytu przedsiębiorców na dalszy rozwój i czujności inwestorów, którzy co jakiś czas pojawiają się z ofertą kupna.

- Mamy regularne zapytania ze strony funduszy i inwestorów o możliwość kupienia naszej firmy, większość spoza Polski. Na razie jednak nie jesteśmy tym zainteresowani. Sami mamy jeszcze ogromny fun z pracy koncepcyjnej i marketingowej, chcemy rozwijać nasze brandy i mamy na to pomysł – przyznaje Aleksander Psztur.

Gdzie współzałożyciel Cruz Group widzi siebie za 5 lat? Po jego głowie chodzą różne, mniej lub bardziej oczywiste, wizje i pomysły. Aleksander Psztur nie chce i nie może za dużo mówić, hasłowo jednak rzuca: napoje z CBD, kawa z mlekiem awokadowym, żywność w „przemyśle kosmicznym”, ale przede wszystkim szerokie zróżnicowane portfolio prozdrowotne – nie tylko napojowe.