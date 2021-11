Polska marka modowa z globalną kolekcją we współpracy z Coca-Colą

Local Heroes wraz z Coca-Cola stworzył nową kolekcję ubrań, która jest ukłonem w stronę lat ‘90 i estetyki retro pin-up w nowoczesnym, minimalistycznym wydaniu. Kolekcja jest już dostępna globalnie.

Autor: PP, portalspozywczy.pl

Data: 16-11-2021, 10:46

Local Heroes wraz z Coca-Cola stworzył nową kolekcję ubrań; fot. mat.pras.

Tym razem polski brand Local Heroes sięgnął też po kultowe symbole Coca-Cola, które mają swoje miejsce w popkulturze.

Local Heroes i Coca-Cola tworzą ubrania

Kolekcja Local Heroes x Coca-Cola to połączenie dwóch estetyk. Pierwsza odwołuje się do nostalgii za latami ‘90, która od zawsze towarzyszy marce Local Heroes, druga do klimatu retro pin-up, tak bliskiego marce Coca-Cola.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Nawiązanie do lat ‘90 odzwierciedla m.in. specjalnie zaprojektowany wzór, który bazując na logo Coca-Cola, został ułożony w kształt bandany. Z kolei odniesienia do estetyki retro można odnaleźć zarówno w wykorzystanych printach, jak i kampanii promującej współpracę.

Kolekcja składa się z 19 elementów: t-shirtów, bluz i spodni. Elementy można ze sobą dowolnie łączyć, tworząc oryginalne stylizacje. Ubrania wykonane są m.in. z polaru, weluru oraz ciepłych i miękkich dzianin. Nadruk z kultowym już w naszej kulturze polarnym niedźwiedziem to sentymentalna podróż do najmilszych zimowych wspomnień.

Promocja kolekcji Local Heroes x Coca-Cola

W sesji zdjęciowej przygotowanej na potrzeby nowej kampanii wzięli udział ambasadorzy Coca-Cola – Magda Karwacka, Igor Łubkowski, Marlena Sojka, Kuba Norek i Iza Krzan.

Autorem zdjęć do kampanii modowej promującej kolekcję jest Filip Nesterowicz. Aby podkreślić jej oldschoolowy charakter, zdecydował się na analogową sesję zdjęciową. Zdjęcia z kliszy w nowoczesnej stylistyce przenoszą nostalgię za minionymi czasami do dzisiejszej kultury streetwearu, gdzie wszystko i wszyscy są akceptowani. Reżyserką kampanii jest Karolina Słota, współzałożycielka i dyrektor kreatywna Local Heroes.

Już po raz drugi marki Local Heroes i Coca-Cola podejmują współpracę. W 2020 roku Local Heroes zaprojektowało limitowaną kolekcję dla Coca-Cola Polska, która była dostępna jedynie dla zwycięzców konkursu.

Tym razem kooperacja ma charakter globalny, a produkty będą dostępne na stronie Local Heroes www.localheroesstore.com, a także na Zalando, About You, Junkyard, Kixbox i innych sklepach multibrandowych.