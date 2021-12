Polska trzecim co do wartości rynkiem ekspresów do kawy w Europie

Tylko w ostatnim roku polskie gospodarstwa domowe wydały łącznie na zakup kawy ponad 3 mld złotych. Oprócz kawy mielonej i rozpuszczalnej coraz częściej decydujemy się także na zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń i sprzętu dedykowanego klientom indywidualnym. Obecnie Polska jest trzecim pod względem wartości rynkiem ekspresów do kawy w Europie oraz drugim w przypadku urządzeń automatycznych.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 08-12-2021, 12:49

Polska jest trzecim pod względem wartości rynkiem ekspresów do kawy w Europie oraz drugim w przypadku urządzeń automatycznych; fot. unsplash.com

Jaką kawę pijemy w domach?

Kawa regularnie gości w polskich domach. W ostatnich latach odsetek kupujących kawę oscyluje na poziomie nieco ponad 95 proc. wszystkich gospodarstw domowych. Jak podaje GfK, w okresie od października 2020 roku do września 2021 roku, dokonano zakupów kawy o łącznej wartości 3 181 mld zł (wartość obejmuje wyłącznie zakupy przyniesione do domu).

– Analizując dane od października 2020 r. do września 2021 r., można zauważyć, że największe kategorie zarówno w ujęciu wartościowym, jak i w przeliczeniu na liczbę filiżanek stanowiły kawa mielona i rozpuszczalna. – Pomimo tak dobrych wyników silna pozycja tych kategorii produktowych na rynku stopniowo słabnie. W przypadku obu obserwujemy powolny, lecz systematyczny odpływ nabywców, średnio o około 1 p. p. rocznie – zaznacza Katarzyna Krajewska, manager w Panelu Gospodarstw Domowych GfK.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

– Z drugiej strony, obserwujemy dynamiczny rozwój kategorii kawy ziarnistej. Trend wzmocnił się podczas pandemii, kiedy to konsumenci chcieli zapewnić sobie kawę wysokiej jakości we własnych domach. W tym miejscu warto również wspomnieć o innej kategorii produktów przeznaczonych dla użytkowników ekspresów, czyli o kawie w kapsułkach. – Mimo, że w ostatnim czasie nieco zwiększyła się baza nabywców artykułów tego typu, to po raz kolejny odnotowaliśmy pewne obniżenie wartości zakupów kapsułek do domów. Przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim spadek średniej ceny za kilogram produktu, który wynika z rosnącej oferty często sporo tańszych zamienników, czyli tzw. kapsułek kompatybilnych – wyjaśnia Katarzyna Krajewska.

Rynek ekspresów do kawy

Jak się okazuje, konsumenci coraz chętniej decydują się także na zakup ekspresów do kawy. Obecnie, według danych GfK, Polska jest trzecim co do wartości rynkiem ekspresów w Europie. – W pierwszym półroczu 2021 wartość tego segmentu wzrosła do 116,4 milionów euro, co sprawia, że Polska zajmuje trzecie miejsce w rankingu europejskich krajów. Wyprzedzają nas jedynie Niemcy oraz Francja, ale warto podkreślić, że Polska przewyższyła już pod tym względem tak duże i rozwinięte rynki jak Wielka Brytania oraz słynące z kawy Włochy i Hiszpanię – zaznacza Artur Noga-Bogomilski, Head of Market Intelligence / Proxy.

Według GfK za większość wydatków na te urządzenia w Polsce odpowiadają relatywnie drogie i zaawansowane technologicznie urządzenia. W europejskim rankingu ekspresów automatycznych Polska zajmuje jeszcze wyższą, bo drugą pozycję – tuż za Niemcami. – Rozwój polskiego sektora zasługuje na podkreślenie tym bardziej, że mówimy o rynku ponad dwukrotnie mniejszym niż niemiecki, gdzie średni produkt krajowy brutto per capita stanowi 1/3 produktu wypracowanego przez gospodarkę niemiecką – dodaje Artur Noga-Bogomilski.

Zainteresowanie Polaków ekspresami automatycznymi jest naturalnym skutkiem zmian zachodzących na rynku. – Znaczącą rolę w promocji kawy parzonej ze świeżo zmielonych ziaren odegrała m.in. oferta nowoczesnych formatów stacji benzynowych. Doskonałej jakości ekspresy do kawy stały się obowiązującym standardem w obiektach tego typu. Do kawowego trendu szybko dołączyły niektóre z sieci sklepów convenience, np. Żabka. Jednocześnie, zwłaszcza w dużych i średnich miastach powstało wiele kawiarni, zarówno sieciowych, jak i niezależnych, które oferują produkty z najwyższej półki – podsumowuje Artur Noga-Bogomilski.