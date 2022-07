Polski producent napojów kończy sądowy spór we Francji. Z jakim skutkiem?

Autor: AT

Data: 05-07-2022, 18:43

Zarząd Krynica Vitamin S.A. poinformował, że 5 lipca Sąd Gospodarczy w Paryżu wydał wyrok w toczącym się od 2018 roku postępowaniu wszczętym przez Creative Drink SAS z siedzibą we Francji.

Krynica Vitamin usłyszała wyrok w trwającym od 2018 roku postępowaniu przed paryskim sądem gospodarczym. fot. shutterstock

Krynica Vitamin usłyszała wyrok w sporze z francuskim producentem

Zarząd Krynica Vitamin S.A. poinformował, że 5 lipca Sąd Gospodarczy w Paryżu wydał wyrok w toczącym się od 2018 roku postępowaniu wszczętym przez Creative Drink SAS z siedzibą we Francji wobec firmy solidarnie wraz z kilkoma innymi podmiotami, w tym ubezpieczycielem francuskiej firmy.



O toczącym się postępowaniu Krynica Vitamin informował w kolejnych raportach okresowych, w tym w ostatnim raporcie za I kwartał 2022 roku opublikowanym w dniu 30 maja 2022 roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Czego dotyczył spór Krynicy Vitamin i Creative Drink?

Przedmiotem postępowania było roszczenie regresowe w sprawie zapłaty kwoty ok. 1.89 mln euro z tytułu poniesionych kosztów związanych z wadą wyprodukowanych przez Krynicę Vitamin produktów, które to roszczenie zostało wniesione w związku z powództwem wytoczonym Creative Drink SAS w październiku 2018 roku przez inny podmiot ("kontrahenta")



Zgodnie z wydanym obecnie wyrokiem Sąd odrzucił większość roszczeń kontrahenta zmniejszając wartość odszkodowania do ok. 400 tys. euro, z czego mając na uwadze brak możliwości stwierdzenia przyczyny Sąd zasądził odpowiedzialność Krynicy Vitamin na poziomie 30% wykazanej szkody.

Jakie odszkodowanie musi zapłacić Krynica Vitamin?



Powyższe oznacza, iż po uwzględnieniu polisy ubezpieczeniowej rzędu 71 tys. euro, polska firma zobowiązana jest ponieść koszty rzędu 53 tys. euro wraz z kosztami sądowymi. Wyrok nie jest prawomocny.



Krynica Vitamin podkreśla, że wyrok nie wpłynie obecnie na wyniki i sytuację finansową spółki z uwagi na to, iż spółka zawiązała stosowne rezerwy w roku 2021 roku.