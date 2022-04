Polski producent napojów w arbitrażu w USA? "Spór może potrwać kilka lat"

Krynica Vitamin S.A. otrzymała odpowiedź na wezwanie na arbitraż, które skierował do Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów w Nowym Jorku. Spółka ocenia, że jeśli nie dojdzie wcześniej do ugody, spór może potrwać kilkanaście miesięcy lub dłużej.

Krynicę Vitamin może czekać długie postępowanie arbitrażowe przed ICSID. fot. shutterstock

Krynica Vitamin o wezwaniu na arbitraż

Zarząd Krynica Vitamin S.A. 1 kwietnia 2022 r. w późnych godzinach wieczornych otrzymał odpowiedź na wezwanie na arbitraż, które skierowała do Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów w Nowym Jorku przeciwko kontrahentowi umowy, o której informował w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.



W odpowiedzi na wezwanie kontrahent kwestionuje w całości żądanie płatności w wysokości 4,5 mln USD w związku z nieuiszczeniem przez niego należnej spółce ceny za produkty dostarczone zgodnie z wymienioną umową oraz nieuprawnionym anulowaniem niektórych zamówień zakupu. Jednocześnie kontrahent występuje z żądaniem wzajemnym dotyczącym umowy, odnoszącym się do domniemanych szkód, jakie miał rzekomo ponieść, w związku z wadami produktów, w postaci cieknących puszek aluminiowych i rozrywających się opakowań kartonowych.

Zaostrza się spór Krynicy Vitamin z kontrahentem z USA



Kontrahent wskazując, iż roszczenie dotyczy znaczących kwot nie precyzuje przy tym ich wartości. Poziom roszczeń wykorzystany został w odpowiedzi do wyliczenia opłaty wnoszonej przez kontrahenta do sądu arbitrażowego z zastrzeżeniem, iż jest to poziom wynikający z obecnych szacunków szkód i w toku dalszych badań może ulec zmianie.



Dodatkowo Krynica Vitamin otrzymała dokument, z którego wynika, że kontrahent zgłasza podobne roszczenia także wobec innego podmiotu zaangażowanego w realizację przedsięwzięcia, którego dotyczyła umowa.

Krynica Vitamin szykuje się na sądową batalię



Niezależnie od złożonych wniosków do sądu arbitrażowego spółka podtrzymuje gotowość do proponowanych przez nią już wcześniej rozmów z kontrahentem, opartych na rzeczowych dowodach i analizach.



Krynica Vitamin będzie informować o dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących postępowania arbitrażowego, które w ocenie jej doradców, jeśli nie dojdzie wcześniej do ugody, może potrwać kilkanaście miesięcy lub dłużej.

