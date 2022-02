Polski producent napojów w USA. "To wciąż atrakcyjny rynek"

Przedstawiciele Krynicy Vitamin wzięli udział w prestiżowych amerykańskich targach spożywczych Winter Fancy Food Show w Las Vegas.

Stoisko Krynicy Vitamin na Winter Fancy Food Show w Las Vegas. fot. mat. pras.

Krynica Vitamin szuka klientów w USA

Jak mówi Aleksandra Lach, szefowa działu sprzedaży w Krynicy Vitamin SA, firma jest pod wrażeniem tego, jak dużym zainteresowaniem cieszyło się jej stanowisko.

- Amerykanów interesowały możliwości produkcyjne w Europie, dostępność puszki aluminiowej, której w USA brakuje. Wielu potencjalnych klientów jest zainteresowanych wejściem na rynki europejskie i produkcją w Europie. Prowadziliśmy również rozmowy z klientami poszukującymi producenta napojów w markach własnych dostępnych na rynku amerykańskim. To jeszcze nie oznacza, że podpiszemy lukratywne kontrakty, ale w najbliższych miesiącach będziemy pracować indywidualnie z osobami zainteresowanymi naszą ofertą. Niezwykle ważne jest to, że spotkaliśmy się twarzą w twarz, na żywo, to otwiera perspektywy biznesowe – powiedziała.

Krynica Vitamin i hitowe puszki

Zainteresowaniem uczestników targów cieszyły się zarówno napoje Krynicy Vitamin, jak i niektóre formaty opakowań, szczególnie aluminiowych.

- Hitem były puszki 150 ml. To format bardzo kompaktowy, kieszonkowy, wśród Amerykanów, przyzwyczajonych do puszek o pojemności jednej pinty czyli 568 ml, małe puszki wzbudzały olbrzymie zainteresowanie. Z przygotowanych przez nas propozycji ogromną popularnością cieszyły się napoje z kombuchą, energy drinki z ekstraktem nasion konopi, herbaty, wegańskie napoje kawowe na bazie owsianej, ale również m.in. napoje energetyzujące o nietypowych smakach jak guma balonowa. Wyjątkowym produktem okazała się propozycja miksu kawy z lemoniadą, która pozytywnie zaskoczyła wielu degustujących – dodaje Aleskandra Lach.

Dyrektor sprzedaży w Krynicy Vitamin zwraca uwagę, że goście targów w Las Vegas zwracali również uwagę na ekologiczne i prozdrowotne aspekty produkcji napojów.

- To z jednej strony energia elektryczna oparta w 100 proc. na odnawialnych źródłach energii, z której korzysta zakład produkcyjny Krynicy Vitamin na Podlasiu, z drugiej strony krótkie etykiety napojów, bez konserwantów, z ograniczoną ilością cukru, naturalnymi składnikami - dodała.

Rynek USA ważny dla Krynicy Vitamin

Krynica Vitamin w ostatnich miesiącach informowała, że wskutek nawet 10-krotnego wzrostu eksportu zamorskiego do USA, a także zatorów w portach na całym świecie, wywołanych pandemią Sars-Cov-2, skupia się na rynku europejskim, dokąd może dotrzeć transport kołowy.

- Dla nas jednak rynek amerykański wciąż pozostaje atrakcyjny i targi w Las Vegas tylko to potwierdziły. Jest popyt na napoje, wiele marek napojowych z USA rozważa wejście na rynek europejski i tu upatrujemy szansy. Liczymy też, że post pandemiczne zawirowania miną, światowe łańcuchy dostaw ustabilizują się, ceny eksportu unormują, a światowa gospodarka wróci na ścieżkę zrównoważonego wzrostu – dodała Aleksandra Lach.

Targi Winter Fancy Food Show w Las Vegas trwały w dniach 6-8 lutego. Organizatorem targów jest organizacja Specialty Food Association (FSA), organizacja handlowa, powołana w 1952 roku w Nowym Jorku i zrzeszająca firmy specjalizujące się w branży spożywczej.

W 2021 roku USA były drugim – po Niemczech – rynkiem eksportowym Krynicy Vitamin.