Polski producent napojów wzywa kontrahenta przed arbitraż w Nowym Jorku. Stawka to 4,5 mln dolarów

Krynica Vitamin SA, producent napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, wezwała kontrahenta przed sąd arbitrażowy w Nowym Jorku z tytułu uzasadnionych należności wynikających z umowy. Producent napojów żąda od klienta zapłaty kwoty w wysokości 4,5 mln dolarów.

Data: 25-02-2022, 18:46

Pomimo rozpoczęcia formalnego sporu z kontrahentem Krynica Vitamin planuje rozwijać się na rynku amerykańskim/ fot. Unsplash

Roszczenie Krynicy Vitamin dotyczy niezapłaconych faktur za sprzedane produkty oraz kosztów poniesionych na przygotowanie produkcji zgodnie z zamówieniami, które zostały anulowane przez klienta w sposób nieuprawniony. Mowa o kontrahencie, dla którego Spółka produkowała napoje na rynek amerykański od grudnia 2020 roku. Krynica Vitamin skierowała wezwanie na arbitraż do Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów w Nowym Jorku.

- Zrobiliśmy, co w naszej mocy, by osiągnąć porozumienie bez wchodzenia na drogę formalnego sporu, niestety mimo upływu czterech miesięcy nie spotkaliśmy się z takim samym podejściem drugiej strony. Zdecydowaliśmy się wezwać kontrahenta przed arbitraż w Nowym Jorku, bo jest to jedyny sposób na wyegzekwowanie należności. Wszczęcie postępowania arbitrażowego nie zamyka drogi do rozmów ugodowych poza arbitrażem. Jesteśmy gotowi na dalsze rozmowy biznesowe, zaplanowane na najbliższe tygodnie, jak i na postępowanie arbitrażowe. Na tym etapie nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza, będziemy walczyć o swoje - tłumaczy Tomasz Kułakowski, rzecznik prasowy Krynicy Vitamin SA.

Pomimo rozpoczęcia formalnego sporu z kontrahentem Krynica Vitamin planuje rozwijać się na rynku amerykańskim. Na początku lutego przedstawiciele Spółki wzięli udział w prestiżowych amerykańskich targach spożywczych Winter Fancy Food Show w Las Vegas. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się produkty, stworzone w centrum badawczo-rozwojowym Krynicy Vitamin. Amerykanów interesowały możliwości produkcyjne w Europie, dostępność puszki aluminiowej, której w USA brakuje. Krynica Vitamin upatruje szansę w tym, że wielu właścicieli marek napojów jest zainteresowanych wejściem na rynki europejskie i produkcją w Europie.

Krynica Vitamin po trzech kwartałach 2021 roku wypracowała 305,4 mln zł przychodów, co przełożyło się na 13,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej oraz 11,5 mln zł zysku netto. Istotny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży Krynicy Vitamin po 9 miesiącach br. miała sukcesywnie rosnąca sprzedaż napojów.