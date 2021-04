Polski producent soków inwestuje w Polskie Konopie

To kolejna inwestycja w segmencie suplementów diety – po objęciu 51% udziałów w spółce HealthMedica na początku roku.

W styczniu 2021 zarząd Excellence podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW.

- Excellence to pionier w zakresie produkcji zdrowych napojów w Polsce – nasze receptury i składy produktowe są unikatowe na rynku. Wiele z nich to wyroby wspomagające zdrowie. Naturalnym kierunkiem rozwoju było zatem rozszerzenie działalności o suplementy diety – co rozpoczęliśmy tym roku kupując 51% udziałów w spółce HealthMedica. Teraz realizujemy kolejny krok do umocnienia tego segmentu – czyli uzupełnienie oferty o lecznicze i kosmetyczne produkty z zawartością konopi – w tym także olejki, a nawet susz. Jestem przekonany, że bardzo szybko będziemy mogli pokazać efekty w tym segmencie – warto podkreślić, że wyniki spółki HealthMedica są konsolidowane już od pierwszego kwartału bieżącego roku – mówi Marcin Ciecierski, przewodniczący rady nadzorczej Excellence.

W 2021 roku Excellence za kwotę 2,5 mln zł nabył 51 proc. udziałów w spółce HealthMedica, specjalizującej się w produkcji i sprzedaży suplementów diety. To inwestycja zgodna z kierunkiem rozwoju spółki i odpowiadająca na rosnący popyt rynkowy w tym segmencie. Wartość rynku suplementów diety wynosi blisko 6 mld złotych i rośnie w każdym roku.

Spółka pracuje nad nowoczesną platformą internetowej sprzedaży spersonalizowanych suplementów diety, która powinna zostać uruchomiona do końca 2021 roku. Serwis internetowy będzie służył obsłudze klienta, który będzie mógł dokonać zakupu suplementów diety oraz preparatów medycznych i leków na podstawie wyników uzyskanych po konsultacji z lekarzem. Będą to zatem specjalizowane kuracje – każdy zestaw produktów będzie skierowany indywidualnie dla wybranych grup docelowych i nie będzie standardowym produktem, jaki jest obecnie oferowany na rynku.

Dla Excellence oznacza to wejście w nowy, perspektywiczny obszar działalności, oparty na dedykowanym modelu e-commerce, na rynku wartym 13 mld złotych.

W kwietniu Excellence podpisał3-letnią umowę ze wszystkimi business unitami Jeronimo Martins w Europie. Umowa rozszerza obecną współpracę dotyczącą produkcji i dostaw wyrobów marki własnej sieci w Polsce o Portugalię oraz Maderę. Wartość nowego zamówienia wynosi rocznie 144.300 Euro. Rozszerzenie umowy daje możliwość dostarczania produktów do: 480sklepów PingoDoce, 40 hal cash and carry Recheio oraz operatorów zaopatrzenia Horeca. Excellence od wielu lat współpracuje z siecią Biedronka dostarczając produkty w stałym asortymencie – zarówno marki własnej sieci, jak i pod marką producenta „Excellence”.

Excellence eksportuje swoje produkty także do Niemiec, Holandii, Czech, na Białoruś i Ukrainę, Litwę, Łotwę i do Estonii. Asortyment jest dostępny również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Tradycyjne smaki od Excellence docenili także konsumenci w Kanadzie. Spółka prowadzi działania w celu pozyskania dystrybutora w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Excellence jest największym producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Współpracuje z takimi sieciami, jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Tesco, Makro, Carrefour, Auchan, Selgros, Aldi, Kaufland, Leclerc czy Polo Market. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence, np. I am BIO, Biorę, Monzini. Miesięczna produkcja soków i syropów sięga 1,5 mln litrów. Pod względem ilościowym spółka jest numerem dwa w Polsce – co trzeci litr sprzedawany w naszym kraju został wyprodukowany w zakładzie Excellence. Na podstawie danych AC Nielsen Excellence szacuje swój udział w polskim rynku syropów na ok. 24 proc.

Excellence – spółka działająca od 1992 roku, notowana na NewConnect – jest jednym z największych polskich producentów syropów. Produkuje także soki, suplementy diety oraz produkty biobójcze. W ofercie posiada również linię ekologiczną „I’mBio”, w tym syropy tradycyjne i egzotyczne, soki oraz musy. Zdobyte doświadczenie, liczne nagrody oraz uzyskany certyfikat jakości BRC pozwoliły na rozpoczęcie współpracy z największymi sieciami handlowymi w Polsce. Równolegle z rozwojem rodzimych receptur i budowaniem własnej marki, Excellence jest się jednym z czołowych dostawców syropów takich sieci jak: Biedronka, Netto, Lidl, Auchan, Carrefour oraz wielu innych.

