Już w połowie października fani napojów energetycznych znajdą na półkach marketów Biedronki dwa premierowe produkty: Monster Energy Zero Cukru oraz Monster Energy Nitro Cosmic Peach.

Do sklepów trafiają dwa nowe Monstery/Fot. Coca - Cola HBC

Klasyczny Monster w wersji bez cukru

Monster Energy Zero Cukru zachował smak oryginalnego napoju, który na rynku zadebiutował dwadzieścia lat temu. Nowość wyróżnia to, że nie zawiera ani grama cukru. Produkt trafi do sklepów w połowie października. Początkowo będzie dostępny tylko w marketach Biedronki, a na początku przyszłego roku trafi także do sklepów innych sieci. Warto dodać, że polscy konsumenci będą mogli spróbować napojowej nowości jako jedni z pierwszych w Europie.

Nowa premiera z cyklu Nitro

Klasyczny Monster w wersji „sugar free” o nie jedyna jesienna premiera. W sprzedaży pojawi się także nowy smak z serii Nitro, czyli Monster Energy Nitro Cosmic Peach. Napój jest nasycony podtlenkiem azotu, dzięki któremu ma gładką teksturę. Początkowo produkt będzie dostępny tylko w sklepach Biedronka, a pod koniec listopada trafi do szerszej dystrybucji.

Czas premier. Jakie produkty trafiły do sklepów?

Generalnie rok 2023 obfitował w liczne nowości. Na sklepowych półkach pojawiły się takie propozycje jak: bezcukrowa wersja napoju sygnowana przez Lewisa Hamiltona, nowa lemoniada z serii Aussie Lemonade, Monster Energy Ultra Rosa czy Monster Energy Ultra Peachy Keen

Oprócz energetyków na polskim rynku dostępne są także napoje elektrolitowe Monster Super Fuel z magnezem i witaminami z grupy B.

Producentem napojów z brandem Monster jest firma Coca-Cola HBC.

