Porównanie wybranych parametrów mikrobiologicznych i biochemicznych napojów kombucha

Tradycyjna kombucha jest przefermentowanym przez SCOBY (ang. SymbioticCulture of Bacteria and Yeast) napojem powstałym na bazie słodzonej czarnej lub zielonej herbaty. Znana jest od dawna, ale dopiero w 2016 r. na rynku detalicznym pojawił się pierwszy napój – KeVita, wyprodukowany przez PepsiCo, Inc. [13]. We wrześniu 2018 r. Coca-Cola wykupiła firmę Mojo i poszerzyła swój asortyment o pro-dukty wytwarzane przy udziale grzyba herbacianego. Wzrasta zainteresowanie fermen-towaną herbatą. Szacuje się, że w 2020 r. na produkty powstałe na bazie SCOBY kon-sumenci wydadzą ponad 1,8 miliarda dolarów [1].



Kombucha to napój powstały na bazie słodzonej czarnej lub zielonej herbaty; fot. unsplash.com

Ze względu na specyficzne walory produkty te na rynku spożywczym zaczynają konkurować z piwami bezalkoholowymi. Kombucha jako finalny produkt charakteryzuje się smakiem porównywalnym z cydrem, lekkim nagazowaniem i pH mieszczącym się w zakresie 2 ÷ 5. Jej naturalny smak często jest regulowany przez wprowadzenie octu jabłkowego, fruktozy lub kon-centratów smakowych [10]. W mikrobiologicznym składzie SCOBY znajdują się przede wszystkim bakterie kwasu octowego (w tym przede wszystkim Acetobacter sp., Komagataeibacter sp.i Gluconobacter sp.), bakterie fermentacji mlekowej (Lactobacillus sp. i Lactococcus sp.) oraz drożdże (Zygosaccharomyces sp., Pichia sp., Saccharomyces sp., Kloeckera sp., Candida sp., Leucosporidiell sp.i Torulopsis sp.). Właściwy skład kombuchy nie jest stały i zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od struktury mikrobio-logicznej SCOBY, substratów czy jakości wody [6, 7, 18, 19].

Kombucha jest cenionym produktem bogatym w kwasy organiczne (przede wszystkim octowy, glukuronowy, glukonowy, mlekowy), witaminy (B1, B2, B6, B12i C), związki mineralne (Cu, Fr, Mn, Ni i Zn), substancje biologicznie aktywne pocho-dzące z herbaty, enzymy hydrolityczne i związki polifenolowe. Z tego też względu przypisuje się jej wiele prozdrowotnych cech, takich jak: obniżanie ciśnienia krwi, redukcję poziomu cholesterolu LDL, właściwości bioimmunostymulacyjne czy hepa-toochronne [11]. Celem pracy było określenie poziomu wybranych mikroorganizmów, porównanie zawartości polifenoli i antocyjanów oraz zdolności przeciwutleniającej napojów kom-bucha dostępnych w handlu detalicznym z napojem wytworzonym doświadczalnie metodą tradycyjną.

Materiał i metody badań

Materiałem doświadczalnym było 12 napojów kombucha zakupionych w handlu detalicznym oraz jeden wytworzony w warunkach laboratoryjnych (tab. 1). Według deklaracji producentów napoje K1 - K6 zawierały żywe kultury SCOBY, natomiast napoje K7 - K12 zostały poddane pasteryzacji. Surowcem do produkcji napoju doświadczalnego (D) był napar z zielonej herbaty (Ahmad Green Tea) z 10-procentowym dodatkiem sacharozy, zaszczepiony kulturą SCOBY uzyskaną z małej manufaktury. Zgodnie z metodą Ayeda i wsp. [1] fermentację prowadzono przez 12 dni w temp. 23 ºC. Jakość mikrobiologiczną badanych napojów oznaczano metodą standardowąw dwóch powtórzeniach, z użyciempodłoży mikrobiologicznych modyfikujących metodę Cailego i wsp. [5] – tab. 2. Inkubację posiewów prowadzono w temp. 30 ºC przez 48 h.

Kwasowość czynną napojów oznaczano metodą potencjometryczną za pomocąpH-metru (Adwa AD 1000, Polska).

Całkowitą zawartość polifenoli oznaczano metodą Singletona i wsp. [20] z mody-fikacją własną – stosowano kwas galusowy (GEA) jako standard. Przygotowywano mieszaninę reakcyjną (0,1 ml każdego z napojów, 6 ml wody destylowanej oraz 0,5 ml odczynnika Folina-Ciocalteu’a), którą pozostawiano na 1 min w temp. 20 ± 2 ºC. Na-stępnie dodawano po 1,5 ml 20-procentowego roztworu Na2CO3 i 1,9 ml wody desty-lowanej. Próbki mieszano, a następnie ogrzewano w temp. 25 ºC przez 30 min (do uzyskania trwałej, niebieskiej barwy). Absorbancję mierzono w spektrofotometrze Lambda 25 (Perkinelmer, Wielka Brytania) przy długości fali λ = 760 nm w trzech powtórzeniach. Całkowitą zawartość polifenoli wyrażano w mg/dl próbki w przelicze-niu na kwas galusowy.

Wartość absorbancji (A) przy długości fali λ = 526 nm oraz λ = 700 nm odczytywano w spektrofotometrze Lambda 25 (Perkinelmer, Wielka Brytania).

Zawartość antocyjanów wyrażano w mg cyjanidyno-3-glukozydu, zgodnie z równaniem:

Aktywność przeciwutleniającą oznaczano na podstawie redukcji 1,1-diphenylo-2-picrylhydazylu (DPPH•) metodą, którą opisali Zafra-Rojas i wsp. [31]. Przygotowano etanolowy roztwór stabilnego DPPH• (7,4 mg/100 ml) i mieszaninę reakcyjną badanej próbki z wodą dejonizowaną w proporcji 1 : 50. Do 500 μl alkoholowego roztworu DPPH• dodawano 100 μl mieszaniny, a następnie pozostawiano bez dostępu światła w temp. 20 ± 2 ºC na 1 h. Próbki odwirowywano (3000 rpm/10 min), po czym mierzono absorbancję przy długości fali λ = 520 nm w trzech powtórzeniach. Wynik podawano jako % aktywności przeciwutleniającej. Aktywność przeciwdrobnoustrojową napojów kombucha oznaczano metodą dyfuzyjno-cylinderkowo-płytkową [1] w stosunku do szczepów wzorcowych: Escheri-chia coli (ATCC 35218), Listeria monocytogenes serotyp 1/2a(KMSiFŻC), Yersiniaentercolitica (PCM 1919), Salmonella enteritidis (ATCC 130764), Bacillus cereus (PCM 2019), Enterococcus faecalis (ATTC 29212), Staphylococcus aureus (ATTC 25923), Saccharomyces cerevisiae (ŁOCK 14), Candida albicans (KMSiFŻC). Z 24-godzinnych hodowli szczepów wzorcowych wykonywano zawiesiny o gęstości 1 w skali McFarlanda. Z każdej z nich pobierano po 100 μl i wykonywano posiew mu-rawowy na podłoże z agaru odżywczego (Oxoid Ltd. Wielka Brytania) oraz Sabourau-da (BTL, Polska) w przypadku odpowiednio: bakterii i drożdży. Do cylinderków wprowadzano po 100 μl jednego z dwóch wariantów uprzednio przygotowanych pró-bek kombuchy – nieneutralizowanej oraz neutralizowanej do pH 7 (0,1 M NaOH). Przygotowywano również próby referencyjne (R), aby określić podatność badanych szczepów na wybrane antybiotyki (w cylinderkach znajdowało się 100 μl 0,003-procentowego chloramfenikolu lub 0,001-procentowego actidionu).

Płytki inkubowano przez 48 h w temp. 37 ºC (bakterie) oraz 30 ºC (drożdże i Bacillus sp.), a następnie mierzono strefy zahamowania wzrostu mikroorganizmów. Statystyczne opracowanie wyników wykonano w programie StatSoft – Statistica v 12. W celu sprawdzenia wpływu czasu przechowywania na badane parametry prze-prowadzono analizę wariancji (ANOVA). Istotność różnic między wartościami śred-nimi weryfikowano testem Duncana (p ≤ 0,05).

Wyniki i dyskusja

Kompozycja mikrobiologiczna napoju kombucha jest jednym z kluczowych czynników wpływających na jej skład chemiczny, a ten warunkuje właściwości poten-cjalnie prozdrowotne. Zróżnicowanie mikrobiologiczne zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju wykorzystanego substratu [5, 6]. Wyniki oceny mikrobiologicznej napojów komercyjnych przedstawiono w tab. 3. Liczba drobnoustrojów w próbach K7 - K12 (deklarowanych przez producentów jako pasteryzowane) była poniżej progu wykrywalności (< 101 jtk/ml), co świadczy o poprawnie wykonanym utrwaleniu napo-jów. W produktach handlowych niepoddanych obróbce termicznej (K1 - K6 i D) do-minowały bakterie Acetobacter sp. (AAB)w liczbie4,5 × 105 ÷ 1,1 × 106 jtk/ml. W produktach tych stwierdzono również bakterie ferementacji mlekowej. Jak podająSantos i wsp. [17] oraz Vohra i wsp. [28], stanowią one ok. 30 % populacji mikrobio-logicznej napojów kombucha. Oznaczona ogólna liczba mikroorganizmów w napojach kombucha jest zbieżna z wynikami Cailego i wsp. [5].

W odróżnieniu od napojów pochodzących z handlu detalicznego kombucha doświadczalna po 12 dniach fermenta-cji zawierała tylko drożdże w liczbie 7 × 105 jtk/ml. Może to świadczyć o całkowitym zużyciu tlenu niezbędnego do rozwoju AAB podczas fermentacji. Mogło też być spo-wodowane nadmiernym rozwojem w napoju D naturalnie występujących drożdży kwa-szących, np. Bretanomyces spp., które w warunkach dużej zawartości cukrów w śro-dowisku, w pierwszej kolejności produkują etanol, chroniąc się przed wzrostem konkurencyjnych mikroorganizmów, a następnie z powstałych biokomponentów w warunkach beztlenowych syntetyzują kwas octowy i jego estry [25].

Podstawowym parametrem określającym jakość napoju kombucha jest jego pH. Korzystne dla zdrowia właściwości wynikające z jej spożywania przypisuje się dużej zawartości kwasów organicznych. Niskie pH zapobiega degradacji polifenoli oraz wpływa korzystnie na stabilność chemiczną antocyjanów. Wszystkie badane próby charakteryzowały się pH w zakresie 1,95 ÷ 4,3 (tab. 4). Zawartość polifenoli w napojach jest zależna głównie od jakości i rodzaju herba-ty, której użyto do ich przygotowania. Wyniki były zróżnicowane, w napojach rynko-wych zawartość polifenoli zawierała się w przedziale 11,36 ÷ 107 mg GEA/dl, a w napoju doświadczalnym wynosiła 78 mg GEA/dl. Otrzymane rezultaty były cha-rakterystyczne dla fermentowanej herbaty [15, 16, 26]. Antocyjany zaliczane do flawonoidów również wykazują zdolność neutralizowa-nia wolnych rodników. Największą ich zawartość oznaczono w napoju wyprodukowa-nym metodą tradycyjną. Ich ilość w tym produkcie była ponad dwa razy większa niżw napojach rynkowych i wynosiła 0,78 mg/dl. Zawartość antocyjanów w produktach komercyjnych była zbliżona i oscylowała między 0,2 a 0,3 mg/dl. Dla porównania – zawartość antocyjanów w naparze z zielonej herbaty niepoddanej fermentacji wynosi 0,4 mg/dl [14].

Przeciwutleniacze są związkami chemicznymi chroniącymi organizm przed wol-nymi rodnikami. Wraz z pożywieniem dostarczane są przeciwutleniacze egzogenne, do których zalicza się polifenole. Najmniejszą efektywność neutralizacji wolnych rodni-ków stwierdzono w próbie K8 (22 %). W pozostałych napojach wartość aktywności przeciwutleniającej wahała się w przedziale 58,33 ÷ 76,4 % w stosunku do DPPH•. Napojem najbardziej efektywnym w inhibitowaniu wolnych rodników była kombucha doświadczalna (78,7 %). Oznaczona zdolność utleniająca napojów komercyjnych (po-za K8) była porównywalna z wynikami opublikowanymi przez Cailego i wsp. [5].

W badaniach użyto dziewięciu mikroorganizmów, aby określić ich wrażliwość na składniki zawarte w napojach kombucha powstałych na bazie przefermentowanej her-baty. Badane napoje hamowały wzrost zarówno bakterii Gram-dodatnich (z wyjątkiem E. fecalis), jak i Gram-ujemnych (tab. 5). Czynnikiem determinującym antagonizm kombuchy wobec wybranych patogenów przewodu człowieka są obecne w nich kwasy organiczne. Pełnią one kluczową funkcję w hamowaniu rozwoju bakterii Gram-dodatnich. Zasadniczymi czynnikami determinującymi antagonizm przefermentowa-nych napojów jest ilość i jakość herbaty użytej do jego produkcji, czas trwania fermen-tacji czy rodzaj użytego substratu [23, 28].

Po neutralizacji (pH 7) wszystkie próby (z wyjątkiem K9) utraciły zdolność do hamowania wzrostu bakterii Gram-dodatnich, natomiast w przypadku bakterii Gram-ujemnych część napojów zachowało swój biobójczy charakter. Uzyskane wyniki mogąbyć związane z występowaniem bakteriocyn stabilnych w środowisku neutralnym (np. bakteriocyna SL610 produkowana przez L. plantarum) w testowanych napojach [3, 12]. Podobnie Greenwalt i wsp. [7] stwierdzili, że żaden z testowanych napojów nie hamował wzrostu drożdży. Przeciwgrzybicze właściwości napoju kombucha są kwe-stią sporną, a uzyskiwane wyniki są skrajne [3, 9]. Można stwierdzić, że czynnikiem warunkującym przeciwdrobnoustrojowe właściwości kombuchy jest jej niskie pH związane z występowaniem kwasów organicznych, mające znaczący wpływ na stabil-ność bakteriocyn. Tradycyjna kombucha doświadczalna hamowała wzrost 7 z 9 testo-wanych mikroorganizmów. W części przypadków zahamowanie wzrostu przy użyciu napoju doświadczalnego było nawet porównywalne z wielkością stref otrzymanych przy użyciu antybiotyków, co świadczy o dobrej skuteczności jego działania.

Wnioski

1.Zawartość wybranych, potencjalnie prozdrowotnych frakcji (polifenoli i antocyja-nów) w napojach kombucha dostępnych w handlu detalicznym była zróżnicowana. Nie stwierdzono powiązania między procesem pasteryzacji a zmianami aktywności przeciwutleniającej tych napojów.

2.Większość handlowych napojów kombucha charakteryzowała się mniejszą zawar-tością polifenoli niż kombucha doświadczalna.

Produkt tradycyjnywyróżniał sięnajwyższą inhibicją wolnych rodników ze wszystkich przebadanych produktów.

3.Zawartość antocyjanów w napojach komercyjnych była porównywalna z ich ilością w zielonej herbacie. Zawartość tych związków była ponad dwa razy większa w napoju doświadczalnym niż w produktach dostępnych w handlu detalicznym.

4.Czynnikiem warunkującym działanie przeciwdrobnoustrojowe napojów kombucha wobec innych mikroorganizmów było niskie pH. Jedynie nieliczne produkty za-hamowały wzrost drobnoustrojów po poddaniu ich procesowi neutralizacji. Napoje kombucha poddane badaniom nie wykazywały antagonizmu w stosunku do grzy-bów drożdżowych.

5.Większy potencjał prozdrowotny przejawiała kombucha doświadczalna niż napoje tego typu dostępne w handlu detalicznym.

