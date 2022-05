Powstała mobilna aplikacja kawowa

Powstała jedna z pierwszych na polskim rynku, mobilna aplikacja kawowa. Stworzona dla marki Qethereal aplikacja ułatwia wybór określonego gatunku lub mieszanki oraz ich zakup za pośrednictwem smartfona.

Twórcy zapowiadają nowe narzędzie - konfigurator smaku. Po określeniu w nim preferowanych cech smaku i aromatu, aplikacja sama podpowie mieszankę lub gatunek. Aplikacja przeanalizuje ich preferencje i dostosuje je do wykresów sensorycznych dostępnych kaw. Pod uwagę będzie brała zarówno smak jak i sposób parzenia kawy, aby móc w pełni odpowiedzieć na potrzeby klienta. Właśnie w ten sposób personalizacja produktu, jakim jest kawa trafi na kolejny, wyższy poziom.

Edukacja za pośrednictwem aplikacji

Dzięki aplikacji Qethereal każdy może dowiedzieć się czym różni się jemeńska arabika od kolumbijskiej robusty, a czym Brasilia Minas Gerais od India Monsoon Malabar, a następnie kupić wybrany gatunek lub mieszankę. Przy każdej opisywanej w aplikacji kawie znajduje się diagram kołowy określający takie wymiary smaku i aromatu, jak m.in.: owocowość, kwasowość, pikantność. Umożliwia to użytkownikom dokładne dobrane ziaren do własnych potrzeb.

Dostępne są także szczegółowe informacje o produktach, jak: pochodzenie, metody obróbki, czas zbiorów i najlepsze metody parzenia. Aplikacja funkcjonuje obok sklepu internetowego marki i jest jedną z pierwszych tego typu na rynku kawy w Polsce. Można ją pobrać w sklepach Google Play oraz App Store.

Zapowiedź kapsuły eterycznej

Obok aplikacji mobilnej Qetheral planuje stworzyć jeszcze bardziej zaawansowaną technologię związaną z branżą – pierwszą na świecie edukacyjną kapsułę eteryczną. Dzięki niej użytkownik będzie mógł całkowicie przenieść się do świata kawy, odcinając się od wszelkich bodźców zewnętrznych i skupiając wyłącznie na smaku oraz aromacie naparu. Już dostępne są pierwsze wizualizacje urządzenia.

– Technologie to nierozłączna część filozofii marki Qethereal. Obok ekologicznego działania i zrównoważonego rozwoju chcemy stale wprowadzać kolejne innowacje do branży kawy. Widzimy w tym bardzo duży potencjał i ogromną wartość zarówno edukacyjną, jak i rynkową. Nowoczesne rozwiązania ułatwiające wybór i zakup kawy to coś, czym zainteresowani są klienci indywidualni i odbiorcy z branży HoReCa – dodaje Tomasz Weczer, współtwórca Qethereal i prezes Columbus Polska.