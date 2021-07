Powstanie polskie 'The Office' z branżą spożywczą w tle

CANAL + Polska we współpracy z BBC Studios realizuje polską wersję kultowego The Office. Akcja serialu rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej „Kropliczanka”.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 08-07-2021, 15:03

CANAL + Polska we współpracy z BBC Studios realizuje polską wersję kultowego The Office. fot. mat. pras.

Ruszyły zdjęcia do polskiej wersji jednego z najpopularniejszych seriali wszechczasów. W The Office PL wystąpią m.in. Piotr Polak, Vanessa Aleksander i Adam Woronowicz. Twórcy sprawdzą, jak daleko sięga poczucie humoru Polaków i czy potrafią śmiać się z samych siebie. Premiera serialu już tej jesieni.

Polskie The Office

W długiej historii telewizji powstało wiele wybitnych seriali, jednak tylko wybrane doczekały się miana kultowych. Jednym z nich niezaprzeczalnie jest THE OFFICE – mockumentary stworzone przez Ricky'ego Gervaisa dla stacji BBC. Według Nielsena* to właśnie THE OFFICE był najchętniej oglądanym przez Amerykanów serialem w 2020 roku, co najlepiej świadczy o jego fenomenie. Teraz lokalnej wersji doczekali się także fani znad Wisły.

- W lipcu mija 20 lat odkąd serial The Office Rickiego Gervaisa i Stephena Merchanta zadebiutował na antenie BBC w Wielkiej Brytanii, a widzowie poznali perypetie grupy pracowników biurowych i ich uroczo nieporadnego szefa. Od tego czasu format doczekał się adaptacji w wielu krajach w tym USA, Finlandii, Chile, a ostatnio również w Indiach. Bardzo nas cieszy, że teraz również polscy widzowie doczekają się jego lokalnej wersji, szczególnie, że po ostatnim roku większość z nas zatęskniła za wieloma aspektami biurowego życia. Mam nadzieję, że podróż tego formatu dopiero się zaczyna i wkrótce będzie mógł cieszyć widzów na kolejnych rynkach -mówi André Renaud, SVP Global Format Sales w BBC Studios.

- W Canal+ jesteśmy fanami The Office. Na realizację polskiej wersji kultowego formatu zdecydowaliśmy się, bo na polskim rynku brakuje śmiałej, jakościowej komedii. Pierwowzór ma walor uniwersalny: świetnie się sprawdza i ogląda na całym świecie, w czasach pandemii tęsknimy za biurową codziennością i spoglądamy na nią z pewną nostalgią – mówi Małgorzata Seck, Wiceprezes Zarządu ds. Programowych Canal+ Polska.

The Office Polska - nie będzie cenzury?

W polskiej wersji The Office charakterystyczne elementy serialu zostały mocno osadzone w rodzimej rzeczywistości, ale wszystkie scenariusze, kreatywne koncepty i obsada są na bieżąco konsultowane i akceptowane z BBC. Scenarzyści czerpali inspirację z aktualnych nastrojów społecznych, konfliktów światopoglądowych, a kontrowersyjne poczucie humoru nawiązujące do krzywdzących stereotypów będzie testem na dystans Polaków do samych siebie.



W przypadku serialu komediowego wyznacznikiem jakości jest brak cenzury, jeśli chodzi o żart, o język. Dlatego w The Office PL pozwalamy sobie na więcej niż w konwencjonalnej komedii w odcinkach, przekraczamy granice, dajemy do myślenia. I to jest właśnie premium. Naszą ambicją jest, żeby serial The Office PL był elementem masowej kultury, który wpływa na społeczeństwo. Serial komediowy może być również narzędziem kształtowania postaw – podkreśla Małgorzata Seck.

The Office PL - u producenta wody mineralnej

Akcja The Office PL rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej „Kropliczanka”. Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego, właściciela, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników „Kropliczanki”.



- Pierwszą rzeczą, nad którą zaczęliśmy się zastanawiać, to jak zaadaptować serial, który ma już 20 lat. Dosyć szybko doszliśmy do wniosku, że musimy go zaktualizować, by odpowiedzieć na oczekiwania współczesnego widza. Napisaliśmy swoje własne scenariusze, inspirowane pierwowzorem. Mamy więc tych samych bohaterów, relacje między nimi, formę. Aczkolwiek uznaliśmy, że mamy na tyle dużo polskości dookoła, plus minęło dwadzieścia lat, że dodawanie „smaczków” do oryginalnych scenariuszy to nie będzie to. Dlatego napisaliśmy wszystko na nowo – mówi o pracy nad The Office PL Head writer, Łukasz Sychowicz.

The Office PL - w fabryce Kropliczanki

O wyjątkowości The Office PL świadczyć będzie również wprowadzenie do świata przedstawionego silnej kobiecej bohaterki. Świat się zmienił i kobiety znaczą dużo więcej w biznesie, niż to miało miejsce 20 lat temu. Patrycja – w tej roli Vanessa Aleksander – to przedstawicielka nowego pokolenia, dziecko polskich „rekinów biznesu”, która wkraczając w progi biura „Kropliczanki”, przełamuje stary ład.



- Dzięki temu rozwiązaniu będzie bardziej iskrzyć w tej całej układance. Główny bohater dostanie równoprawną przeciwniczkę, przed którą nagle będzie się musiał wykazywać większą czujnością. Wszystkie jego szalone pomysły będą musiały podlegać rewizji, bo obok jest bohaterka, która ma równie absurdalne pomysły. Teraz rozegra się walka, kto zdominuje i zawładnie tą biedną ekipą – opowiada o nowej postaci reżyser, Maciej Bochniak.

W obsadzie oprócz Piotra Polaka, Vanessy Aleksander, Adama Woronowicza znaleźli się: Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka. Za polską wersję THE OFFICE, tworzoną przy współpracy z BBC Studios, odpowiadają reżyser Maciej Bochniak oraz producenci, Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński. Za scenariusz odpowiedzialny jest Łukasz Sychowicz wraz z Jakubem Rużyłło i Mateuszem Zimnowodzkim, a za zdjęcia Paweł Chorzępa.

Premiera serialu planowana jest jesienią w CANAL+ PREMIUM i w CANAL+ online na canalplus.com.