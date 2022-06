Pracownicy warszawskiego biura PepsiCo uczestniczyli w akcji Czysta Rzeka

Autor: opr. RW

Data: 29-06-2022, 14:06

PepsiCo kontynuuje realizację swojej misji w obszarze zrównoważonego rozwoju. W ramach operacji Czysta Rzeka wolontariusze PepsiCo zaangażowali się w akcję sprzątania śmieci w 8 lokalizacjach, m.in. na prawym brzegu Wisły, czyli w sąsiedztwie nowego biura na warszawskiej Pradze. Zebrano rekordową ilość 117 worków śmieci o łącznej wadze 1,5 tony. Projekt „Czysta Rzeka” realizowany jest przez PepsiCo już po raz drugi.

Pracownicy warszawskiego biura PepsiCo uczestniczyli w akcji Czysta Rzeka /fot. mat.pras

Tradycja pracowników PepsiCo

Warszawska edycja tegorocznej akcji rozpoczęła się 23 czerwca o godzinie 11:00 przy La Playa, skąd wolontariusze firmy wyruszyli na poszukiwanie porzuconych nad rzeką śmieci. Prawy brzeg Wisły jest bardzo atrakcyjny pod względem rekreacyjnym i przyrodniczym – znajduje się tam m.in. ścieżka pieszo-rowerowa. To także szczególne miejsce dla pracowników PepsiCo – od ponad 30 lat działalności w Polsce główna siedziba firmy znajduje się właśnie na prawym brzegu Wisły.

Kontynuowanie tradycji „Czystej Rzeki” ma dla nas kluczowe znaczenie. Obrazuje jak istotną wartość stanowią dla PepsiCo działania w obszarze ekologii. Podczas poprzedniej edycji pomogliśmy oczyścić warszawski brzeg Wisły. W tym roku rozszerzyliśmy operację o kolejne miejsca i posprzątaliśmy okolice naszych lokalizacji w Tomaszowie Mazowieckim, Mszczonowie, Michrowie, Prząśniczce oraz Krakowie. Wkrótce inicjatywa zostanie przeprowadzona także w Grodzisku Mazowieckim oraz Środzie Śląskiej, gdzie już niedługo otworzymy nasz najnowszy i najbardziej przyjazny środowisku zakład produkcyjny. Poprzez zbieranie odpadów pokazujemy, jak ważne jest dbanie o najbliższe otoczenie. Nasi wolontariusze pokazali, że każdy może troszczyć się o środowisko - mówi Daniel Paluchowski, dyrektor sprzedaży w PepsiCo Polska.

Zebrano 117 worków śmieci

Firma PepsiCo nie po raz pierwszy pokazuje, że dbałość o przyrodę i zachowania ekologiczne to podstawa funkcjonowania we współczesnym świecie biznesu. Założeniem operacji „Czysta Rzeka” było reprezentowanie wartości związanych ze zrównoważonym rozwojem, którymi na co dzień kieruje się organizacja i jej pracownicy. Wspólnymi siłami tylko w Warszawie zebrano aż 117 worków śmieci, pobijając jednocześnie rekord z ubiegłego roku.

– Z chęcią ponownie wzięłam udział w akcji „Czysta Rzeka”. Jako członek Green Team’u PepsiCo oczywiście identyfikuję się z misją zrównoważonego rozwoju, jaką realizuje nasza firma. Wolontariuszom, którzy zaangażowali się wraz ze mną w zbieranie śmieci, naprawdę zależy na środowisku, więc pomimo ilości napotkanych odpadów oraz zmęczenia operacja przebiegła bardzo sprawnie. Efekt był zaskakujący – zebraliśmy 1,5 tony śmieci! Ich ilość nie napawa optymizmem, ale tym bardziej jesteśmy dumni z tego osiągnięcia. Praca nad rzeką była także okazją do rozmów i integracji, co ma szczególne znaczenie dla naszego zespołu po okresie izolacji związanej z pandemią. Zdecydowanie wezmę udział w kolejnej edycji – powiedziała Jessica Krymuza, starsza specjalistka w zespole rekrutacji.

PepsiCo wraz z partnerem, organizacją „Operacja Czysta Rzeka”, zapewniło zbierającym wsparcie w postaci niezbędnego ekwipunku: preparatów chroniących przed kleszczami, rękawiczek, worków i chwytaków. Zorganizowano również poczęstunek. PepsiCo od dawna posiada dedykowany zespół Green Team odpowiedzialny za koordynację projektów z zakresu ekologii.

Zrównoważone działania mają wiele wymiarów oddziaływania – nie tylko środowiskowy, ale także społeczny.