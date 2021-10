Prezes Kropliczanki promuje polskie The Office na Linkedinie

Twórcy polskiej wersji serialu 'The Office' wpadli na ciekawy pomysł marketingowy. Na Linkedinie pojawił się fikcyjny profil Michała Holca, prezesa serialowej Kropliczanki - firmy produkującej wodę.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 14-10-2021, 18:11

Michał Holc (z lewej), prezes Kropliczanki w polskim 'The Office' promuje serial na Linkedinie. fot. mat. pras.

Kropliczanka i jej prezes Michał Holc

Znacie wodę Kropliczanka? Jeśli nie to nic straconego, bo taka firma...nie istnieje. Spółka produkująca wodę butelkowaną została wymyślona na potrzeby polskiej wersji 'The Office' - serialowego przeboju z Wielkiej Brytanii i USA opowiadającego o perypetiach pracowników tytułowego biura. Powstanie polskie 'The Office' z branżą spożywczą w tle

Prezesem serialowej Kropliczanki jest Michał Holc. W ramach działań promocyjnych 'The Office' marketingowcy stworzyli fikcyjny profil CEO firmy na Linkedinie.

Jak na doświadczonego użytkownika serwisu przystało, serialowy Michał Holc dzieli się z użytkownikami Linkedina "głębokimi" przemyśleniami doświadczonego menedżera. O tym, jak celnie przygotowano wypowiedzi prezesa świadczy fakt, że wielu użytkowników bierze je na serio.

Polskie The Office rusza już w październiku

CANAL + Polska we współpracy z BBC Studios realizuje polską wersję kultowego The Office. Akcja serialu rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej „Kropliczanka”. W The Office PL wystąpią m.in. Piotr Polak, Vanessa Aleksander i Adam Woronowicz.

W polskiej wersji The Office charakterystyczne elementy serialu zostały mocno osadzone w rodzimej rzeczywistości, ale wszystkie scenariusze, kreatywne koncepty i obsada są na bieżąco konsultowane i akceptowane z BBC. Scenarzyści czerpali inspirację z aktualnych nastrojów społecznych, konfliktów światopoglądowych, a kontrowersyjne poczucie humoru nawiązujące do krzywdzących stereotypów będzie testem na dystans Polaków do samych siebie.

Akcja The Office PL rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej „Kropliczanka”. Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego, właściciela, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników „Kropliczanki”