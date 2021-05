Prezes Maspeksu: każda podwyżka podatku ma inflacyjny skutek

Opłata cukrowa, podatek od powierzchni handlowej, prądu, kredytów, zapowiedziany podatek od reklamy, podatek od plastiku - to całe bogactwo podatków nie nazywanych podatkami, o których rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, prezesem Grupy Maspex Wadowice.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 18-05-2021, 16:47

Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex Wadowice tłumaczy jaki wpływ na ceny żywności będą miały nowe podatki i opłaty sektorowe

Zdaniem Krzysztofa Pawińskiego, opodatkowując kilkanaście procent spożycia cukru nie załatwiamy problemu zdrowotnego tylko 'lekko koło niego przechodzimy'.

To nie jest tak, że można wprowadzić podatki i oczekiwać, że zapłaci je ktoś inny, niż konsument.

Gros podwyżek, z którymi będziemy mieli i mamy do czynienia to nie tylko skutek podatków, ale też zmiany w cenach surowców.

- Generalnie mówiąc weszliśmy w erę podatków sektorowych. Mało się mówi o podatkach klasycznych, natomiast pojawiły się opłaty, składki i inne narzuty. Mamy opłatę cukrową, podatek od powierzchni handlowej, prądu, kredytów, mamy zapowiedziany podatek od reklamy, podatek od plastiku itd. – całe bogactwo podatków nie nazywanych podatkami - wymienia Krzysztof Pawiński.

Podatek cukrowy - producenci dokonali przeglądu receptur

Jak podkreśla, podatek cukrowy jest bezpośrednio związany z branżą, w której działa Grupa Maspex Wadowice.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Uważamy, że opodatkowując kilkanaście procent spożycia cukru nie załatwiamy problemu zdrowotnego tylko lekko koło niego przechodzimy. Mamy legislację, jaką mamy, stosujemy się do przyjętych przepisów. Z dwóch celów, które tam postawiono: nagłaśnianego celu prozdrowotnego i przemilczanego profiskalnego, uważam, że w obszarze prozdrowotnym, mimo że dotyczy niewielkiej ilości spożywanego cukru, cele zostały osiągnięte. Dlaczego? Wszystkie firmy, jakie znam, dokonały totalnego przeglądu swoich receptur i skupiły się na reformulacji. Tak też i my postąpiliśmy. Różnica dla produktu jest niezauważalna, jeżeli chodzi o smak, a z punktu widzenia obciążeń fiskalnych – jest duża - tłumaczy Krzysztof Pawiński.

Nowe podatki oznaczają wzrost cen

I dodaje, że to nie jest tak, że można wprowadzić podatki i oczekiwać, że zapłaci je ktoś inny, niż konsument.

- Firmy nie mają takich marż, aby te podatki opłacić. To jest idea fix, to jest narracja z gruntu niewłaściwa. Każda podwyżka podatku ma inflacyjny skutek, czyli jest umieszczana w cenie produktu - mówi.

Zdaniem Krzysztofa Pawińskiego, każda legislacja dotycząca opodatkowania konsumpcji powinna dotykać tylko rynku wewnętrznego, w żaden sposób nie może wpływać na konkurencyjność na rynku zewnętrznym.

- Nie może być tak, żeby podatek cukrowy i inne tego typu obciążenia przenosiły się na eksport. Niestety nie jest ta reguła zawsze przestrzegana: np. akcyza od prądu. Nie mamy możliwości odliczenia akcyzy od prądu zużywanego przy produkcji towarów na eksport - mówi prezes Maspeksu.

Wzrosty cen surowców i opakowań

- Gros podwyżek, z którymi będziemy mieli i mamy do czynienia to nie tylko podatki, ale też zmiany w cenach surowców – w tym roku nic nie staniało, kompletnie nic. Mamy wzrost cen opakowań, wszystkie surowce zużywane przez nas zdrożały. Wszystko, czego używamy do produkcji, zdrożało. Nie pierwszy i nie ostatni raz, nie róbmy z tego jakiegoś armageddonu - sytuacji, w których mieliśmy do czynienia z rosnącą falą kosztów przeżywaliśmy wiele. Nic nie jest stałe. Sumarycznie mamy do czynienia z inflacją w branży spożywczej, czyli wzrostem cen wynikającym ze wzrostu cen składników produkcji, oprócz tego w niektórych segmentach typu napoje również z powodu podatków. Czy to jest koniec świata? Nie. Jutro też wzejdzie słońce - podsumowuje Pawiński.