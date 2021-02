Prezes PepsiCo: współpraca producentów z sieciami handlowymi zyskuje na znaczeniu

Jak tłumaczy strony uświadamiają sobie korzyści, jakie mogą uzyskać w efekcie podejmowania opartej na zrozumieniu obopólnych potrzeb współpracy. - Kierunek wspólnych działań jest zasadniczo jeden i polega na coraz dokładniejszym poznawaniu zachowań i oczekiwań konsumenckich oraz dokładniejszym dopasowaniu oferty do potrzeb nabywców - mówi.

- Obecnie bardzo silnym trendem jest wykorzystanie wszystkich możliwych informacji do personalizacji komunikacji kierowanej do konsumentów. Dzięki temu możliwe jest przebicie się przez tzw. szum reklamowy i przyciągnięcie uwagi kupujących. Zaawansowane narzędzia do komunikacji w postaci różnorodnych aplikacji analizują zachowania zakupowe konsumentów, a dzięki temu my jako producent napojów i przekąsek w zaawansowany sposób kierujemy nasz przekaz reklamowy do konsumentów za pośrednictwem komunikacji marketingowej. Dostęp do obopólnych danych może w znaczący sposób przyczyniać się do efektywnego angażowania środków po stronie partnerów, a w rezultacie prowadzić do konwersji zakupowych - komentuje Michał Jaszczyk.

Boom na e-grocery

Jak zauważa prezes PepsiCo Polska, prawdziwy boom przeżywa sektor e-grocery, czyli zamawiania zakupów spożywczych przez internet. Pandemia niejako wymusiła innowacyjność, dlatego sprzedawcy detaliczni zaczęli tworzyć więcej online’owych ułatwień dla swoich klientów, którzy zaczęli z nich na dużą skalę korzystać.

- Niewątpliwie wiosenny lockdown wpłynął na rozwój e-grocery. Szczególnie widoczne było to na dwóch płaszczyznach: świadomościowej (konsumenci) oraz projektowej (organizacje). Zaczynając od tej pierwszej, zamknięcie pozwoliło konsumentom sprawdzić w praktyce, czy bariery, które powstrzymują ich przed zakupami online, faktycznie są barierami. To, co często było obawą („nie mogę sam wybrać warzyw – dotknąć, sprawdzić, czy są takie, jak chcę”), teraz stało się ogromną zaletą (ograniczenie liczby osób dotykających produkty), a więc gwarancją bezpieczeństwa i jakości. Atuty takie jak bezdotykowe dostawy, brak kontaktu z innymi kupującymi, brak konieczności stania w kolejkach oraz precyzyjny czas dostawy (często 1-godzinny przedział) pozycjonują e-grocery jako bezpieczny kanał, kojarzący się nie tylko z wygodą, ale przede wszystkim z zaufaniem - tłumaczy Jaszczyk.