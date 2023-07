Japońska zielona herbata to bogate źródło antyoksydantów, które mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Zależało mi na tym, by jak najwięcej osób miało dostęp do zdrowych i pozbawionych cukru napojów i deserów, stworzonych na bazie tego naparu – przekonuje Monika Kowal, współwłaścicielka i prezeska Soti Natural.

Biznesowe inspiracje: uczynić świat lepszym

Jakie właściwości ma zielona herbata?

Początki były bardzo trudne. Każda sieć pytała gdzie można dostać te produkty i zapewniała, że zdecyduje się na nawiązanie współpracy, jeśli inne sklepy też to zrobią. Nikt nie chciał zaryzykować jako pierwszy.

Cenne antyoksydanty, czyli dlaczego warto pić zieloną herbatę?

Pomysłodawca Facebooka Marc Zuckerberg twierdzi, że "Prowadzenie firmy oznacza nie tylko budowanie biznesu, ale także tworzenie czegoś, co uczyni świat lepszym". Czy kierowała się Pani podobną ideą otwierając przedsiębiorstwo produkujące zdrowe, niesłodzone napoje na bazie zielonej herbaty?

Podpisuję się pod tym stwierdzeniem. Zawsze kiedy stoją przede mną nowe wyzwania i mam zbyt dużo na głowie staram się pamiętać o tym, że choć w niewielkim zakresie zmieniamy rzeczywistość na jej lepszą wersję. Zależy nam na tym, by jak najwięcej osób mogło korzystać z prozdrowotnych walorów antyoksydantów. Niezwykle ciężko jest je uzyskać parząc herbatę w domu, a inne napoje ich nie zawierają. A tymczasem te cenne związki chemiczne działają na nasz organizm niczym odkurzacz usuwając toksyny czy neutralizując negatywne działanie wolnych rodników. W krótkim czasie poprawia się nasz metabolizm, trawienie, cera. Regularnie sprzątamy nasze mieszkania, dbamy o wygląd używając ulubionych kosmetyków, ale przede wszystkim powinniśmy się zatroszczyć o nasze wnętrze, o naszą kondycję zdrowotną. Picia napojów zawierających antyoksydanty i pozbawionych cukru ma jeszcze jeden pozytywny aspekt: znacząco zwiększa poziom energii witalnej.

Jak wyglądały początki firmy Soti Natural?

Bliska mi osoba zachorowała na nowotwór. Ta trudna życiowa sytuacja zmotywowała mnie do rozpoczęcia badań nad produktem spożywczym zawierającym wysoki poziom antyoksydantów. Ich spożywanie może zapobiegać chorobom nowotworowym czy ograniczyć ryzyko ich występowania. Będąc w Japonii miałam okazję przyglądać się procesowi zaparzania zielonej herbaty, który był bardzo precyzyjny i zajmował mnóstwo czasu. Pomyślałam, że w Europie nikt nie będzie codziennie przygotowywał takiego naparu. Dlatego zależało mi na tym by stworzyć napój, który będzie zawierał jak największą ilość antyoksydantów, będzie smaczny, a jednocześnie będzie zamknięty w wygodnym, łatwo dostępnym opakowaniu, które zawsze można mieć przy sobie. Kiedy zaczynałam badania, wiele osób mówiło mi, że to misja niemożliwa. Nie sposób stworzyć produktu opartego w całości o naturalne składniki, który nie będzie zawierał cukru, słodzików ani żadnych ulepszaczy smaku.

Jak skutecznie dotrzeć do klientów? Trudne biznesowe początki

Ale postanowiła Pani udowodnić niedowiarkom, że wyprodukowanie zdrowego, herbacianego napoju jest możliwe?

Tak było, ale nie ukrywam, że czasem miałam chwile zwątpienia. Skoro przedsiębiorcy, którzy mają doświadczenie i są na rynku o wiele dłużej niż ja i mówią, że się nie da, to może moje biznesowe marzenie jest zbyt ambitne? Z drugiej strony motywowało mnie to, co widziałam wokół: coraz więcej osób zmaga się z otyłością, coraz więcej dzieci ma sporą nadwagę. Przykładem tego zjawiska może być mój chrześniak, który zachorował na cukrzycę nabytą. Wiele osób, których dotyczy problem dodatkowych kilogramów, piło słodkie napoje, a potem musiało się zmagać ze zdrowotnymi konsekwencjami tych upodobań.

Mniej więcej po dwóch latach udało się dopracować proces parzenia i stworzyć produkt bez cukru i słodzików, z wysoką zawartością antyoksydantów. Wykonaliśmy pierwszą transzę produkcyjną. Początki były bardzo trudne. Każda sieć pytała gdzie można dostać te produkty i zapewniała, że zdecyduje się na nawiązanie współpracy, jeśli inne sklepy też to zrobią. Nikt nie chciał zaryzykować jako pierwszy. Szukałam też innych kanałów dystrybucyjnych, np. próbując dotrzeć do klientów poprzez mniejsze sieci drogeryjne. Zależało mi też na odpowiednim pozycjonowaniu produktu, położeniu nacisku na to, że ma on prozdrowotny charakter.

