Maciej Witucki przewodniczącym Rady Nadzorczej Krynicy Vitamin SA

Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan został przewodniczącym Rady Nadzorczej Krynicy Vitamin SA. W składzie Rady Nadzorczej Spółki znalazł się też m.in. Wojciech Buczak, przez 23 lata związany z firmą Nestle.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 06-05-2021, 15:46

Maciej Witucki został przewodniczącym RN Krynicy Vitamin

- Krynica Vitamin jest jedną z nielicznych spółek, w której wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności. Jestem przekonany, że taka strategia przyniesie efekt w postaci obiektywnej i wyważonej oceny działań dynamicznie rozwijającej się firmy. To dla mnie zaszczyt, że mogę stanąć na czele Rady i wykorzystać moje doświadczenie wspierając rozwój Krynicy Vitamin – powiedział Maciej Witucki, przewodniczący Rady Nadzorczej Krynicy Vitamin SA, prezydent Konfederacji Lewiatan, skupiającej ponad 4 tys. firm.

Krynica Vitamin powołała komitet rozwoju

Celem komitetu rozwoju będzie dalszy rozwój spółki, w tym dywersyfikacja portfolio produktowego. W jego skład weszło dwóch członków Rady Nadzorczej – Maciej Witucki oraz Wojciech Buczak, do niedawna członek zarządu Volvo Car Poland, wcześniej przez 23 lata związany z Nestle.

- Pragniemy wykorzystać doświadczenia osób zasiadających w Radzie do dalszego rozwoju. Natomiast do komitetu rozwoju będziemy zapraszać również autorytety, których doświadczenie pomoże wdrożyć nasze pomysły biznesowe. Wracamy do produkcji suplementów diety, rozwijamy dział kosmetyczny, chcemy produkować nową żywność, zastanawiamy się nad ewentualną akwizycją. Te wszystkie działania przyspieszą nasz rozwój ­– powiedział Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin SA.

Krynica Vitamin - skład Rady Nadzorczej

W składzie Rady Nadzorczej Krynicy Vitamin SA od 1 maja br. Znajdują się również Jerzy Suchnicki, mający bogate doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzacji spółek, a także Agata Mazurowska-Rozdeiczer, prawnik z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych.

Krynica Vitamin SA w ubiegłym roku Krynica Vitamin wypracowała aż 446 mln zł (wzrost o 50,2 proc. r/r) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na 87,5 mln zł EBITDA (wzrost o 337 proc. r/r) oraz 56,6 mln zł zysku netto (wzrost o 655 proc. r/r). Wpływ na rekordowe wyniki miała sprzedaży płynów do dezynfekcji w drugim kwartale ubiegłego roku oraz wyższe przychody z działalności podstawowej – prawie 350 mln zł (wzrost o 21 proc r/r). W obecnym roku Krynica Vitamin skupia się na inwestycjach, które mają zapewnić dalszy dynamiczny wzrost Spółki w kolejnych latach.