Większość światowych producentów kawy nie będzie gotowa dostosować się do nowego prawa Unii Europejskiej zabraniającego importu towarów związanych z wylesianiem. Na tym mogą ucierpieć przede wszystkim drobni rolnicy - stwierdzono w dużym raporcie dotyczącym sektora kawowego.

Raport: producenci kawy nie będą gotowi zastosować się do unijnych przepisów dotyczących wylesiania; fot. unsplash.com / Katya Ross

Przełomowe prawo UE, które wejdzie w życie pod koniec 2024 r., ma uniemożliwić firmom sprzedawanie na jej rynku kawy, kakao, wołowiny, soi, kauczuku, oleju palmowego i innych towarów pozyskanych poprzez wylesianie.

Przełomowe prawo UE dot. wylesiania

Jak podaje Reuters, przełomowe prawo UE, które wejdzie w życie pod koniec 2024 r., nakłada na importerów towarów takich jak kawa, kakao, wołowina, soja, kauczuk i olej palmowy obowiązek przedstawienia oświadczenia o dołożeniu należytej staranności potwierdzającego, że ich towary nie przyczyniają się do niszczenia lasów, w przeciwnym razie ryzykują wysokimi karami (grzywną w wysokości do 4% swoich obrotów).

Według "Barometru Kawy" przygotowywanego co dwa lata przez grupę organizacji pozarządowych, brak przygotowania producentów kawy do wprowadzenia nowego prawa może skłonić ich do przeniesienia źródeł zaopatrzenia do bardziej rozwiniętych regionów, takich jak Brazylia, które charakteryzują się lepszą identyfikowalnością, pozostawiając miliony, przeważnie małych, dotkniętych ubóstwem rolników na lodzie.

Prawo UE dotyczące wylesiania to ogromne straty dla drobnych rolników

Wezwano zarówno UE, jak i producentów kawy, aby dopilnowali, aby tak się nie stało, zwłaszcza, że w takim scenariuszu zdesperowani rolnicy mogliby zostać zmuszeni do ekspansji na obszary zalesione w celu zwiększenia produkcji, aby utrzymać rentowność.

Rolnicy ci sprzedawaliby następnie produkty do regionów, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska, negując zamierzony wpływ prawa. Wylesianie jest odpowiedzialne za około 10% światowych emisji gazów cieplarnianych, które powodują zmianę klimatu, a prawo ma na celu ograniczenie wkładu UE w ten proces.

5 krajów produkuje 85 procent światowej kawy

Kawa jest produkowana przez około 12,5 miliona rolników w około 70 krajach, ale tylko 5 z nich - Brazylia, Wietnam, Kolumbia, Indonezja i Honduras - produkuje 85 procent światowej kawy.

Pozostałe 15 procent produkuje 9,6 miliona rolników, czyli dwie trzecie ogółu rolników, w takich krajach jak Etiopia, Uganda, Tanzania, Kenia, Peru, Gwatemala, Nikaragua, Salwador, Kostaryka i Meksyk.

Z raportu wynika, że ​​kraje te mają "nieodpowiednią infrastrukturę i niski poziom identyfikowalności".

Kontrowersje wokół unijnego prawa dot. wylesienia

Unijne prawo dotyczące wylesiania wywołało wiele konsternacji wśród krajów produkujących.

Indonezja oskarżyła UE o "imperializm regulacyjny", podczas gdy Malezja stwierdziła, że ​​nowe prawo stanowi "celowy wysiłek" mający na celu zwiększenie kosztów i barier dla sektora oleju palmowego - kluczowego źródła dochodów kraju z eksportu.

