Dla producentów m.in. chipsów, piwa, słodyczy czy napojów gazowanych mundial to szansa na dodatkową sprzedaż. Wielu z nich nadal oferują niezależnej części rynku gorsze warunki współpracy niż centralnie zarządzanym sieciom dyskontów czy supermarketów.

Producenci przekąsek i piwa faworyzują duże sieci?

Dla producentów chipsów, piwa, słodyczy, napojów gazowanych i innych kategorii produktów, po które kibice chętnie sięgają podczas oglądania meczu, mistrzostwa świata w piłce nożnej to szansa na dodatkową sprzedaż. Czy producenci to wykorzystają i docenią potencjał sklepów lokalnych, w których konsumenci bardzo często zaopatrują się tuż przed meczem?

Z najnowszego rankingu Równi w Biznesie, przygotowywanego cokwartalnie przez Grupę Eurocash, wynika, że niektórzy producenci tych kategorii nadal oferują niezależnej części rynku gorsze warunki współpracy niż centralnie zarządzanym sieciom dyskontów czy supermarketów. A to w kanale sklepów lokalnych udział wydatków na markowe produkty wynosi średnio 95 proc. W przeciwieństwie do m.in. dyskontów, które coraz mocniej promują marki własne.

Którzy producenci chipsów i piwa faworyzują duże sieci?

Z wyników najnowszej edycji Rankingu Równi w Biznesie, przygotowanego przez Eurocash na podstawie danych NielsenIQ za III kw. 2022 r., wynika, że część producentów kategorii produktów uznawanych za „niezbędnik kibica” (głównie chipsów i piwa) oferuje lokalnym sklepom mniej korzystne warunki handlowe przede wszystkim w zakresie polityki cenowej.

W przypadku chipsów, producenci tacy jak Kellogg, Lorenz Bahlsen Snack World, Intersnack, Pepsico i T.B.M. Snacks – oferują dyskontom i wielkim sieciom supermarketowym lepsze warunki cenowe. Podobnie wygląda to w innych kategoriach, popularnych podczas dużych wydarzeń sportowych – m.in. napojach gazowanych oraz sokach czy słodkich wypiekach, czekoladach i pralinach.

Dyskonty i supermarkety wciąż faworyzowane?

Jak wynika z Rankingu Równi Biznesie za III kwartał 2022 roku, producenci dóbr szybkozbywalnych faworyzują centralnie zarządzanie sieci dyskontów i supermarketów na dwa sposoby – oferując im lepsze warunki cenowe lub produkty dedykowane, a więc takie, których konsumenci nie znajdą nigdzie indziej.

W zestawieniu producentów, którzy mają preferencyjne warunki cenowe dla wielkich sieci handlowych, znalazły się m.in.: De Care (makarony), Coca-Cola (soki i napoje niegazowane), McCormick (musztardy), OSM Łowicz (masła), Kellogg (chipsy) czy Storck (praliny).

Z kolei producenci, których sprzedaż w znacznej części (powyżej 25 proc.) składa się z produktów dedykowanych wielkim sieciom dyskontów i supermarketów, to: Unilever (środki do prania), Maspex (ketchupy) oraz Społem Kielce (majonezy).

Sklepy lokalne to ważny uczestnik rynku handlu detalicznego w Polsce z udziałem na poziomie 35 proc. Produkty markowe, a więc takie, których sprzedaż powinna być dla producentów najbardziej atrakcyjna, stanowią aż 95% sprzedaży w małoformatowych sklepach sieciowych, podczas gdy w przypadku dyskontów jest to ok. 55 proc.

Mimo to najwięksi dostawcy zdają się nie dostrzegać w pełni ogromnego potencjału, jaki niesie ze sobą lokalny kanał sprzedaży. Warunki cenowe i dystrybucyjne przez nich oferowane są wciąż mniej korzystne dla rynku niezależnego niż dla centralnie zarządzanych sieci dyskontów i supermarketów. Widać to także w wynikach najnowszej edycji Rankingu Równi w Biznesie, przygotowanego przez Eurocash na podstawie posiadanych danych NielsenIQ za III kw. 2022 r.

