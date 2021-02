Producenci słodkich napojów "sondują" rynek pod kątem reakcji popytu na wzrost cen

Negatywny wpływ podatku cukrowego na ekonomikę producentów słodzonych napojów bezalkoholowych wydaje się nieunikniony.

- Badania przeprowadzone w krajach, które wprowadziły tę opłatę w przeszłości pokazują, że elastyczność cenowa popytu konsumentów w takich przypadkach oscylowała z niewielkimi odchyleniami wokół 1 (tzn. wzrost ceny napojów słodzonych o 10% skutkował spadkiem ich konsumpcji średnio o około 10%). Tymczasem w Polsce, w przypadku niektórych, dotychczas względnie tanich napojów o wysokiej zawartości cukru, wzrost cen detalicznych na początku stycznia sięgał 30-40%. Tak silna zwyżka musi być mocno odczuwalna dla konsumentów, co – przy wysokiej wrażliwości cenowej większej części społeczeństwa – nie może pozostać neutralne dla popytu – komentuje Paweł Kowalski.

Jak podkreśla ekonomista, skala nominalnych wzrostów cen większości napojów słodzonych świadczy o tym, że ich producenci w pierwszej reakcji na wejście podatku w życie przerzucili całkowicie lub niemal w pełni jego koszty na cenę finalnego produktu. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że ubiegły rok przyniósł głębokie pogorszenie wyników finansowych branży.

- Po 3 kwartałach 2020 r. zagregowany wynik netto firm produkujących napoje bezalkoholowe (zatrudniających 50 i więcej pracowników) zniżkował aż o 45% r/r. W rezultacie marża zysku netto obniżyła się z 9,0 do 5,4%. W IV kwartale, ze względu na kolejny lockdown, sytuacja mogła ulec dalszemu pogorszeniu. Wyzwania dla branży są tym większe, że na produkty potencjalnie podlegające nowej opłacie przypada szacunkowo 60-65% całkowitej wartości sprzedaży napojów bezalkoholowych w naszym kraju – mówi Paweł Kowalski.

I zaznacza, że pomimo zachodzących w ostatnich latach zmian w strukturze konsumpcji, spożycie wód butelkowanych (a więc segmentu najbardziej odpornego na podatek cukrowy, nie licząc słodzonych wód smakowych) jest wciąż znacznie niższe, niż w niektórych państwach Europy Zachodniej (według Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych, w 2019 r. w Polsce było to 114 l. per capita vs. 133 l. we Francji, 168 l. w Niemczech czy 200 l. we Włoszech). Oznacza to, że relatywnie duża część portfela polskich producentów jest narażona na skutki nowej daniny.

- Można zakładać, że producenci „sondują” obecnie rynek pod kątem reakcji popytu na wzrost cen. Jeśli okaże się ona silna - co wydaje się wysoce prawdopodobne - w kolejnych miesiącach roku przyjdzie czas na dostosowania. Najważniejszym kierunkiem może być próba uniknięcia podatku lub przynajmniej zmniejszenia obciążeń dzięki modyfikacjom składu produktów. Część firm podjęła już stosowne działania, zwiększając zawartość soków owocowych powyżej 20% (co zwalnia produkt z obciążenia opłatą stałą) oraz zmniejszając zawartość cukru (zejście poniżej 5g na 100 ml przy jednoczesnej odpowiedniej zawartości soku całkowicie zdejmuje obciążenie nową daniną) – dodaje ekonomista Banku Pekao SA.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl