Producenci soków: wzrost kosztów mocno naruszy naszą konkurencyjność

Pojawiają się obawy, że wzrost kosztów, związanych z opodatkowaniem, czy cenami mediów bardzo mocno naruszy naszą konkurencyjność. A stoimy przed kolejnymi wyzwaniami – np. kosztami recyclingu opakowań - mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl, Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 05-05-2021, 17:14

Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków o rosnących kosztach i wyzwaniach dla branży sokowej

Podatek cukrowy i presja cenowa z nim związana mogą doprowadzić do tego, że konsumenci będą przechodzić na tańsze i gorsze jakościowo zamienniki, kosztem zubożenia diety i kreowania niekorzystnych nawyków żywieniowych.

Badania wskazują, że pandemia koronawirusa wpłynęła na wzrost zainteresowania markami własnymi sieci handlowych zwłaszcza wśród tych osób, które już wcześniej kupowały takie produkty z dużą regularnością.

ROP i SUP - od kształtu ustaw wprowadzonych w naszym kraju zależeć będzie funkcjonowanie i efektywność systemów zbiórki i recyklingu, a przede wszystkim koszty, które poniosą producenci napojów w opakowaniach.

Zdaniem Juliana Pawlaka, wyzwaniem ostatnich miesięcy, które było mocno dyskutowane w branży to oczywiście podatek cukrowy, który nie dotknął kategorii soków, ale napoje i nektary już tak.

- Jego efekty na razie trudno oceniać, bo jesteśmy dopiero po pierwszym kwartale sprzedaży w 2021 roku, ale wydaje się, że presja fiskalna państwa na obywatela jest tak duża, ze względu choćby na rosnące opłaty za prąd, śmieci itp., że coraz trudniej będzie budować zdrową dietę w oparciu o jakościowe produkty - tłumaczy prezes KUPS.

Wysokie ceny a zmiana nawyków konsumenckich

Zdaniem branży, strategia marchewki, gdzie edukujemy o prawidłowych nawykach żywieniowych jest dużo skuteczniejsza, niż strategia kija, gdzie wysokimi cenami wymuszamy zmianę nawyków konsumenckich.

- Należy zwrócić uwagę, że może tu także dochodzić do analogicznej sytuacji jak w przypadku akcyzy na alkohol, gdzie jej podnoszenie jest efektywne tylko do pewnego momentu. Po przekroczeniu granicy konsumenci poszukują alternatywnych rozwiązań – w przypadku branży napojów będą przechodzić na tańsze i gorsze jakościowo zamienniki, oczywiście kosztem zubożenia diety i kreowania niekorzystnych nawyków żywieniowych. Część zamożniejszych klientów być może przejdzie do grupy konsumentów napojów o wyższej wartości odżywczej jak: soki, nektary, napoje o zawartości co najmniej 20% składnika owocowego i warzywnego, których cena przez ten zabieg ustawowy zbliżyła się nieco do pozostałych. Na rezultaty musimy poczekać co najmniej rok, gdyż musimy uwzględnić sezonowość spożycia poszczególnych grup napojów - mówi prezes Pawlak.

Spadki w konsumpcji napojów z owoców i warzyw

Jego zdaniem, jest trochę zbyt wcześnie by to ocenić, szczególnie jeśli chodzi o efekty wprowadzenia opłaty cukrowej, z pierwszych danych widać spadki w konsumpcji napojów z owoców i warzyw, chociaż jest to element trendu długoterminowego, ale dopiero cały cykl roczny pokaże skalę zmian.

- Nie bez znaczenia oczywiście jest sytuacja pandemiczna, która doprowadziła do zmiany trybu życia. Polscy konsumenci niestety zbyt mocno chcieliby otrzymać magiczną pigułkę, która rozwiąże wszystkie problemy zdrowotne i żywieniowe, gdy tak naprawdę poprawa zdrowia i jakości żywienia wymaga systematycznej pracy nad swoją dietą. Jako Stowarzyszenie mocno angażujemy się w edukację konsumentów w zakresie ważności udziału owoców, warzyw i ich przetworów w tym soków w diecie - mówi Julian Pawlak.

Zmieniają się też zwyczaje zakupowe. Badania wskazują, że pandemia koronawirusa wpłynęła na wzrost zainteresowania markami własnymi sieci handlowych zwłaszcza wśród tych osób, które już wcześniej kupowały takie produkty z dużą regularnością. - Konsumenci stali się bardziej wrażliwi na cenę produktu – zwłaszcza ci kupujący marki własne, co nie zwiększa popytu na soki i napoje oferowane przez markowe firmy - podkreśla.

Walka o marki

Jak przyznaje, dynamicznie rośnie grupa tych nabywców, którzy zaopatrują się w dyskontach – dla nich jest to preferowany i optymalny format. Specyficzną cechą dyskontów jest wysoki udział marek własnych w asortymencie, a odpowiadają one już za 44% ich sprzedaży. To mocno uderza w pozycję soków, nektarów i napojów markowych, które w tej sytuacji walczą o utrzymanie sprzedaży głównie przez małe formaty sklepów. A z kolei ich znaczenie w dobie pandemii wzrosło. Rosną też zakupy internetowe. Siłą rzeczy dużo więcej czasu spędzamy w domach, więc rośnie sprzedaż spożywcza z e-marketów, chociaż ich zasięg to głównie duże miasta.

Jak podkreśla, producenci ponieśli straty związane z zamknięcie branży HoReCa, ale na szczęście charakterystyka produktu, jakim są soki pozwala na dużo lepsze optymalizowanie punktów sprzedaży niż w przypadku produktów świeżych. - Niemniej skutki są widoczne i powrót do wcześniejszej sytuacji będzie zależał od tego jak szybko hotele i restauracje wrócą do pracy oraz w jakim zakresie - dodaje Julian Pawlak.

Rosną koszty produkcji soków, nektarów i napojów owocowych

- Do dotychczasowych zmiennych, takich jak ceny surowca, koszty pracy, energii, sytuacja na globalnym rynku, doszły oczywiście kwestie związane z pandemią. Branża stara się być elastyczna i dąży do utrzymania swojej pozycji, ale wiele aspektów codziennej aktywności wpływa na jej sytuację. Pojawiają się obawy, że wzrost kosztów, związanych z opodatkowaniem, czy cenami mediów bardzo mocno naruszy naszą konkurencyjność. A stoimy przed kolejnymi wyzwaniami – np. kosztami recyclingu opakowań - mówi Julian Pawlak.

- Jesteśmy w przeddzień wdrażania dyrektyw unijnych ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta) i SUP (Single Use Plastic), która dotyczy opakowań plastikowych jednorazowego użytku. Od kształtu ustaw wprowadzonych w naszym kraju zależeć będzie funkcjonowanie i efektywność systemów zbiórki i recyklingu, a przede wszystkim koszty, które poniosą producenci napojów w opakowaniach. Zasadniczym problemem jest też wypełnienie nałożonych przez UE poziomów odzysku i wtórnego wykorzystania zebranych opakowań. Będziemy bardzo aktywnie uczestniczyć w konsultacjach projektów, co więcej, mamy przygotowane propozycje rozwiązań, naszym zdaniem optymalne w polskich warunkach i spełniające niezbędne warunki - podsumowuje prezes KUPS.

