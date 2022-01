Producent kawy wzmacnia zespół na kluczowych stanowiskach

Z początkiem 2022 roku do Columbus Polska S.A. dołączył Piotr Jaskulski – manager zarządzania i sprzedaży specjalizujący się w rynku HoReCa oraz branży spożywczej. W spółce będzie pełnił rolę CEO, odpowiadając za proces sprzedażowy na rynku B2B, budowę sieci handlowej oraz rozwój marki kawy Qethereal.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 11-01-2022, 09:54

Piotr Jaskulski dołącza do Columbus Polska / fot. materiały prasowe

Piotr Jaskulski dołącza do Columbus Polska

Swoje wieloletnie doświadczenie Piotr Jaskulski zdobywał jako dyrektor sprzedaży oraz dyrektor zarządzający dużych spółek branży HoReCa i FMCG. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Regionalnego Kierownika Sprzedaży Kamis Przyprawy S.A., odpowiadając m.in. za budowę struktury sprzedażowej i negocjacje handlowe z kluczowymi klientami. W roku 2010 został Managerem Regionalnym w spółce Compass Group, odpowiadając za markę Eurest, specjalizującą się w usługach cateringowych. Następnie przez ponad 6 lat był dyrektorem sprzedaży i zarządzającym spółki Chefs Culinar (wynik za 2018 - 190 mln PLN), gdzie zajmował się opracowaniem i realizacją strategii długofalowej, wdrażaniem procesu sprzedażowego, zarządzaniem polityką cenową i łańcuchem dostaw. Do końca ubiegłego roku pełnił funkcję CEO spółki Eurofoods Gastro (wynik za 2021 - 24 mln PLN) zarządzając rozwojem przedsiębiorstwa w obszarze FMCG i HoReCa.

Columbus Polska stawia na rozwój marki kawy Qethereal

Spółka Columbus Polska zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą na rynki europejskie kawy oraz herbaty. Założona pod koniec 2020 roku firma zadebiutowała na polskim rynku z marką Qethereal w listopadzie 2021. Marka oferuje do sprzedaży kawy single origin oraz blended. Oferta kierowana jest do klientów indywidualnych i branży HoReCa, a sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego oraz sieci przedstawicieli handlowych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Dołączając do spółki, Piotr Jaskulski zajmie się m.in. poszerzeniem kanałów dystrybucji, budową struktury wyspecjalizowanych handlowców w Polsce i Hiszpanii gdzie działa już pierwszy zagraniczny podmiot należący do Columbus Polska S.A. Do jego zadań należeć będzie również zarządzanie strategią rozwoju spółki, ustalanie kwestii budżetowych, wdrażanie systemów sprzedażowych oraz budowa relacji z kluczowymi klientami.