Wytwórnia Napojów Chłodzących „Sahara” z Zatoru otrzymała decyzję o wsparciu ze strony Krakowskiego Parku Technologicznego. Firma zainwestuje co najmniej 8 mln zł.

Data: 09-12-2021, 16:57

Sahara - producent napojów z małopolskiego Zatoru przygotowuje inwestycję o wartości 8 mln zł. fot. sahara-napoje.com

Producent napojów szykuje inwestycję za 8 mln zł

Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, pozostających w ścisłym związku funkcjonalnym z obecną infrastrukturą planuje także Wytwórnia Napojów Chłodzących „Sahara” z Zatoru.

Nowa inwestycja pozwoli na zwiększenie możliwości produkcyjnych, a w konsekwencji na wzrost sprzedaży produktów spółki. Firma zadeklarowała poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 8 mln zł.

Czym zajmuje się Wytwórnia Napojów Chłodzących Sahara?

Początki firmy Sahara sięgają roku 1991, kiedy to spółka rozpoczęła działalność w miejscowości Spytkowice. Aktualnie nowo wybudowana siedziba oraz nowoczesny zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zatorze.

Cele firmy na najbliższe lata to dalszy rozwój poprzez doskonalenie przedsiębiorstwa oraz dążenie do spełnienia oczekiwań naszych klientów w szeroko pojętej dziedzinie napojów oraz suplementów diety.

Sahara oferuje usługową produkcję napojów energetycznych, izotonicznych, funkcyjnych, gazowanych, niegazowanych, a także suplementów diety w płynie w butelkach PET o pojemnościach od 60ml do 2 litrów.

Sahara posiada także trzy marki własne napojów. Są to napoje izotoniczne, energetyczne oraz suplementy typu shot.

Piekarnia Rożnów zainwestuje ponad 2 mln zł

Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa planuje także piekarnia Rożnów S.C. W tym celu zakupi nowoczesne maszyny i urządzenia do wyposażenia linii produkcyjnych.

Dzięki zmechanizowaniu procesu technologicznego firma znacznie przyspieszy i zwiększy proces produkcji, a także stanie się konkurencyjnym przedsiębiorstwem na rynku lokalnym. Zadeklarowane minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą 2,1 mln zł.

- W ostatnich dniach wydaliśmy aż 6 decyzji o wsparciu dla małopolskich przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Trzy z nich trafiły do producentów mebli, dwie kolejne do przedsiębiorców działających w branży spożywczej, zaś jedna do producenta drzwi. Cieszy nas takie zróżnicowanie branż, bo to pokazuje, że o wsparcie może ubiegać się praktycznie każda firma produkcyjna. Niezależnie od jej wielkości, ale również od branży, w której działa - mówi Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora w Krakowskim Parku Technologicznym.