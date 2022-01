Producent napojów z dużą inwestycją. Dostanie pomoc publiczną

Krynica Vitamin ogłosiła realizację nowej inwestycji w miejscowości Żłobnica w województwie łódzkim. Całkowita wartość projektu może wynieść blisko 100 mln euro.

Autor: PAP/AT

Data: 09-01-2022, 13:48

Krynica Vitamin chce zainwestować w województwie łódzkim nawet 99,5 mln euro w ciągu najbliższych 4 lat. fot. shutterstock

Krynica Vitamin ogłasza nową inwestycję

Krynica Vitamin może otrzymać od 22,1 mln euro do 26,1 mln euro pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji w miejscowości Żłobnica w województwie łódzkim.

Uzyskanie decyzji o wsparciu stanowi punkt wyjścia i umożliwia rozważenie i podjęcie przez spółkę decyzji o realizacji ww. inwestycji, w tym w szczególności uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych.



Krynica Vitamin informuje, że w przypadku podjęcia decyzji o realizacji i szczegółowych parametrach inwestycji, spółka będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów kwalifikowanych tej inwestycji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Krynica Vitamin z inwestycją za 100 mln euro



Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o wsparciu Krynica Vitamin miałaby ponieść na terenie realizacji nowej inwestycji koszty kwalifikowane o łącznej wartości co najmniej 76,5 mln euro w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. (przy czym nakłady związane z najmem lub leasingiem finansowym mogą być ponoszone do dnia 30 września 2033 r.).

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji wyniesie 99,5 mln euro, a zakończenie realizacji inwestycji powinno nastąpić do 31 grudnia 2026 r.

Krynica Vitamin dostanie pomoc publiczną



W tym terminie Krynica Vitamin powinna utworzyć na terenie nowej inwestycji co najmniej 144 nowe miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do 31 grudnia 2031 r.



Decyzja o wsparciu zawiera również warunek podjęcia przez przedsiębiorcę zobowiązania spełniania określonym w niej kryteriów jakościowych w ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego i kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego.



Decyzja o wsparciu została wydana na czas określony - 12 lat licząc od dnia jej wydania.