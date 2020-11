Producent Oranżady Tradycyjnej apeluje o pomoc

Jak poinformowała firma Ronisz w mediach społecznościowych, zamknięcie restauracji okazało się dla niej dużym ciosem.

- Straciliśmy bardzo wielu naszych odbiorców, za których mocno trzymamy kciuki. Produkujemy napoje już wiele, wiele lat i chcielibyśmy robić to nadal - pisze producent.

Firma Ronisz wyszła z nietypową ofertą dla miłośników oranżady. Spółka rozpoczęła bezpośrednią sprzedaż w zakładzie przy ul. Podolskiej 28 na warszawskiej Pradze Południe. Sprzedaż prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-14:30. Płatność tylko gotówką.

- Oranżada czeka na Was u Nas w Wytwórni! Jeśli macie ochotę przypomnieć sobie smak dzieciństwa, albo pokazać go swoim dzieciom a przy okazji wspomóc lokalne przedsiębiorstwo to zapraszamy bezpośrednio do nas. Skrzynka Oranżady (20 szt.) kosztuje 19 zł (kaucja 17 zł) - pisze producent.

Firma „Ronisz” powstała w 1948 roku i od tej pory prowadzi nieprzerwanie działalność, specjalizując się w wytwarzaniu wód i napojów, wśród których głównym produktem jest Oranżada Tradycyjna.

Zakład w pierwszej fazie swojego istnienia mieścił się przy ul. Zagójskiej 27/29. W 1980 roku przeniesiony został na ul. Podolską 28. Firma Ronisz posiada własne ujęcie wody. Jest to woda źródlana „Olszynka”, stanowiąca bazę dla wszystkich produktów firmy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.