Producent Pigwoniady: HoReCa jest rynkiem docelowym dla naszego napoju (wywiad)

Doświadczenie mówi mi, że to HoReCa jest rynkiem docelowym dla pigwoniady. W sklepie pigwoniada musi kosztować ok. 10 zł., a to jest cena, za którą niewielu kupi napój nie służący do zaspokojenia pragnienia - mówi nam Radosław Poślednik, właściciel gospodarstwa i firmy Świat Pigwowca.

Producent Pigwoniady: HoReCa jest rynkiem docelowym dla naszego napoju. fot. facebook/Pigwoniada

Jak powstała Pigwoniada?

Albert Katana, Portal Spożywczy: Wytwarza pan Pigwoniadę - napój z pigwowca. Co zainspirowało pana do tego przedsięwzięcia?

Radosław Poślednik, właściciel gospodarstwa i firmy Świat Pigwowca: Zafascynowaliśmy się pigwowcem, jego właściwościami i smakiem około 15 lat temu. Zaczęliśmy uczyć się uprawy tej rośliny, zakładać plantacje - wtedy pojawiły się pierwsze nasze owoce. Z żoną zaczęliśmy je przetwarzać na soki, syropy, owoce kandyzowane; z czasem przywykliśmy do smaku pigwowca dodając syrop do herbaty czy wody - smakowało nam, smakowało naszym znajomym. Wtedy zrodził się pomysł robienia z pigwowca napoju na sprzedaż - to było jakieś 7 lat temu. Początkowo robiliśmy pigwoniadę w domu, obecnie mamy zakład przetwórczy.

Czy mógłby Pan zdradzić recepturę pigwoniady?

Całkowity minimalizm składu, od dwóch do czterech składników w butelce: wszędzie jest oczywiście woda, sok z pigwowca który nadaje jej oryginalną linię smakową; dodajemy też miód, herbatę, cukier trzcinowy.